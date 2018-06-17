白狼頒市長獎 教部：混淆價值觀 非常不妥

2018-06-17

〔記者林曉雲、沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕國立台北教育大學附設實驗小學畢業典禮，竟然安排中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂頒發市長獎，引發各界譁然及抨擊聲浪，要求校長林正鳳應出面道歉並下台負責。

教部要求校方 向學生及家長道歉

教育部國教署長邱乾國昨表示，市長獎不適合由家長代為頒獎，找「正向楷模的人」比較適合，但學校還找來「高度爭議人士」頒獎更不適合，國北教大實小應對此事負責，也要求校方必須向張安樂頒獎的學生和家長道歉。

教育部強調，國北教大是師資培育大學，學生未來都將為人師表，實小讓張安樂上台頒獎，非常不妥，也容易讓師生價值觀混淆。

教團批找黑道頒獎 嚴重傷害孩子

全國家長教育志工聯盟召集人吳福濱也批評，國小第一名畢業拿到市長獎的學生，對他的人生是多麼的重要，竟然找一個黑道大哥來頒獎，是多麼諷刺，也對孩子造成重大傷害；國教行動聯盟召集人王立昇表示，市長獎是畢業典禮的最高榮耀，將給孩子留下一輩子的回憶，必須非常慎重，應該要找一位適格的人來頒獎。

邀請張安樂頒發市長獎引發軒然大波後，國北教大實小昨凌晨在學校網站張貼「思慮不周，實有疏失」的道歉聲明後，校長林正鳳昨被媒體追問經過，起先稱是她個人疏忽，會負起責任、向大學部校長張新仁請辭，後又改口以孩子為重，不辭了。

教部要求國北教大 督促實小扛責

林正鳳承認是她邀請張安樂頒市長獎，她說，張安樂當時坐的位置距離司儀最近，沒多想什麼就請張上台頒市長獎，是自己糊塗了。

當天事發後，教育部即和國北教大校長張新仁連絡及了解情況，對於國北教大實小所稱理由，認不可信，因頒獎者都是事先安排好，找張安樂臨時上場頒獎，還是頒發市長獎，說詞太牽強。

國北教大校長張新仁昨則未接手機，亦不回應記者所傳簡訊；教育部表示，國北教大實小校長是由國北教大負責遴選，實小預算亦編在國北教大，對於國北教大實小校長安排不當的責任，已要求國北教大督促實小扛責。