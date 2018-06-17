美中貿易戰 學者︰將創造轉單機會

2018-06-17

〔記者林菁樺／台北報導〕美國公布七月六日起將分兩波對中國五百億美元的商品課徵二十五％高關稅。學者分析，以最新課徵的商品面向來看，因剔除對美商、消費者影響較大的手機資通產品，對台灣影響不大；學者也一致認為，美中貿易戰可能會創造轉單機會，台灣有望從中受惠。

手機資通產品 幸未列清單

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，單就商品面向來看，尚對台灣影響不大。他分析，課徵項目主要是從四月份公布的清單刪減，沒有太大改變，最新項目過於雜亂，看不出主軸，且不包括手機在內等產品，「對台灣來說，這不是最害怕的品項。」

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，「美國的三○一制裁非常針對中國，只適用於MADE IN CHINA（中國製造）」，不管資金來源，只要是在中國的台資、日資、韓資甚至美資等，都會受到影響，以台灣來說，在清單品項上又以中國生產、美國為主要出口市場的台商波及會最大。

孫明德認為，萬一美國下一步要針對手機等資通訊產品課稅，台灣因有完整供應鏈，可先來台避難，因此我有機會獲得轉單效益；李淳也說，台灣與中國的關係，從互補走向競爭關係，若美課徵高額關稅，說不定有機會把過去我市占率較高、被中國搶走的產品，藉此扳回一城。

美中貿易戰若持續角力，台灣該如何應對，李淳指出，目前最好還是先靜觀其變，他舉例，光是美對中興制裁案一個月內就起起伏伏，相當戲劇性；孫明德也說，中國打算要回敬同等規模的反制，並鎖定大豆、牛肉等農產品，而農業州正好是川普的大票倉，將替川普帶來政治壓力，未來的變數仍多。

孫明德提到，美中貿易戰火將先影響包括台股在內等全球股匯市表現，對我出口短期尚不致造成衝擊，李淳分析，光是第一批八百多項產品被課高額關稅，廠商勢必會尋找移轉的市場，可預料全球進出口將一片混亂、失去秩序。