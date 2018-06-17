美中互加稅 鄧振中︰對台影響不大

2018-06-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國宣布對中國價值五百億美元的商品加徵廿五％關稅，第一波將在七月六日生效。行政院政務委員鄧振中昨日表示，初步研判對台灣影響不大，政府會持續密切觀察。

鄧振中指出，美方所公布的清單項目，相較先前公布內容規模縮小，政府皆有掌握情況，正「密切觀察」相關發展，評估對台影響。對於美國對中國再度祭出高關稅措施，初步看來對台灣影響不大。

鄧振中說明，台灣賣到中國的機具主要作為內需市場使用，跟賣到美國沒有直接關係，政府後續會持續密切觀察。

明率企業團訪美 建立新商機

此外，為加強台美商務關係，鄧振中十八日將率團出訪美國，參加廿至廿二日於華盛頓舉行的「選擇美國投資高峰會」。

據了解，台灣將派遣大規模的企業領袖代表團參與，將有一百廿多名台灣企業界人士與會，為所有國家中人數最多的代表團，要深化台美之間合作關係。

官員指出，「選擇美國投資高峰會」可讓台灣企業界人士與美方建立新商機，並鞏固既有投資關係，美國各州則可藉此吸引外國直接投資。

有鑑於美國總統川普今年三月宣布，對進口鋼鐵製品加徵廿五％關稅、進口鋁材加徵十％關稅，台灣至今仍未獲美國豁免鋼鋁高關稅。官員指出，本次官方代表團也將再度繼續與美方溝通，爭取相關豁免。