萊席爾︰美下一步 擬對中投資設限

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國已公布將分兩階段對中國五百億美元商品加徵新關稅的清單，鎖定中國涉侵犯美國智慧財產、強迫美企技術轉讓的核心，即受惠於「中國製造二○二五」政策的產品，如機器人、航太、工業機械、汽車等；美國貿易代表萊席爾週五接受福斯新聞網訪問時指出，希望關稅措施導向進一步談判、中國改變政策和開放市場。
美國貿易代表署（USTR）十五日宣布，對一一○二項中國進口產品課徵廿五％的懲罰關稅，大致鎖定和「中國製造二○二五」計畫有關的高科技產業，凸顯川普政府內部強硬派勢力勝出，其中包括萊席爾和白宮貿易顧問納瓦洛。
萊席爾受訪表示，華府希望將可阻止北京「強迫技術轉讓」政策，「我們正試著做的只是讓本身拉回到平等」、改變當今的貿易範例；希望關稅不會造成中國輕率反應，「我們希望這通往進一步談判，導致中國改變政策，至少尊重美國，且開放他們的市場」。
白宮正在擬定限制中國在美國投資的計畫，以及對出口至中國的高科技產品訂出更嚴格的限制，未來幾週，美中緊張關係預料恐進一步惡化。
限制購買美國技術
萊席爾指出，川普政府下一步要採取的行動是，在未來兩週將宣布對中國投資設限、限制中國購買美國技術，「所以他們不能取得我們的技術」。美國曾表示，一旦六月底前宣布這些對中國的投資限制措施後，很快就會實施。
美國總統川普同日接受福斯新聞訪問時也捍衛其關稅決策，他表示，美國要求和中國更公平的貿易關係，「我們在矽谷有頂尖智慧，中國和其他人卻偷走這些機密，我們將要保護這些機密，它們是這個國家至寶」。