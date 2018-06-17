反擊美國 中追加關稅 激增至659項

2018-06-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易戰開打！在美國政府宣布對中國「三○一」制裁、對中國五百億美元產品以兩階段加徵關稅廿五％的最終清單後，中國政府六小時後也宣布，將分兩階段對美國五百億美元進口商品課同等關稅的報復清單；美中雙方將從七月六日起，祭出首波三四○億美元進口關稅。北京強硬反制，已把如何接招的球再丟回華府。

鎖定農產品 對川普施壓

中國商務部昨日凌晨一點半在網站以「同等規模和力度」的關稅回應，公布將對六五九項、五百億美元的美國進口產品加徵廿五％關稅，其中首波關稅七月六日生效，涉及三四○億美元美國進口產品，包括黃豆、豬肉、雞肉等農產品、汽車和電動車、海鮮水產品等五四五項。

知情人士透露，北京關稅清單挑選具政治敏感的農產品項目，目的在打擊那些支持川普的農業州產品。中國是美國黃豆最大買家，去年從美國進口一二○億美元、約占美國黃豆產量的卅％。

中國第二階段對美國進口商品課稅共一一四項，主要包括能源產品（如原油、天然氣、煤炭）、化工品、醫療設備等，涉及進口金額一六○億美元，最終措施及生效時間將另行公告。另外，中國商務部還宣布對三項美國產品反傾銷措施，將對兩項化學品（氫碘酸、乙醇胺）課臨時反傾銷稅，並對美歐高溫承壓用合金無縫鋼管發起複查調查。

相較於美國對中國產品最終關稅清單的項目縮減、從一三三三項降至一一○二項，中國的新報復清單涵蓋的產品項目則比四月清單激增，從一○六項產品增加五倍多，但高價值產品如商用飛機、飛機引擎、其他航太設備則遭到刪除。

不過，川普前日矢言，若中國採取報復性措施，美國將尋求加徵額外關稅。他先前威脅將加碼對中國一千億美元進口商品加徵關稅，路透報導指華府已接近完成這份關稅清單，特別挑選能從其他國家獲得大量替代供應的產品，恐不可避免將觸及消費品。

中媒雖傳出，北京已做好應戰準備、後續將對一千億美元美國商品課稅，但彭博商業週刊彙整數據指出，中國其實無法跟得上這步調，由於湊不出那麼多的美國進口商品可以報復，除非轉向限制團體旅遊、赴美留學或針對美國企業。