癌症奪命 乳癌最折壽

2018-06-16

肺癌死亡率 連8年位居首位

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部昨公布去年國人十大死因，癌症蟬聯國人十大死因之首，其中肺癌的死亡率連續八年高居癌症第一名，去年共奪走九二三五人性命；若以平均生命年數損失來看，女性乳癌則以減少十五年餘命、是最折壽的癌症。

女性罹乳癌 減少15年餘命

國人去年十大癌症依死亡率排序為氣管和支氣管及肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸和直腸及肛門癌、女性乳房癌、口腔癌、前列腺（攝護腺）癌、胃癌、胰臟癌、食道癌、子宮頸及部位未明示子宮癌。相較前年，子宮頸癌擠下原為第十名的卵巢癌，重回十大癌症死因之列，其餘排名和前一年相同。

肺癌症狀不明顯 容易移轉

若以男、女性癌症死因來看，前三名都是肺癌、肝癌和結腸直腸癌，特別是肺癌死亡率遠高於其他癌症，被稱為繼肝癌之後的台灣新國病。

癌症希望基金會董事長王正旭說，肺癌死亡率增加原因仍不清楚，空污有可能是原因之一，但需更多研究佐證；肺癌早期症狀不明顯，常常一檢出就是晚期，癌細胞也容易轉移，因此致死率高。

子宮頸癌死亡率 重回前10

衛福部也提出「潛在生命年數損失」，這是衡量死亡人口年齡低於預期可活存年數的狀況，觀察各癌症的平均生命年數損失情況，以「女性乳癌」少活十五年居首，其餘依序為子宮頸癌十四．八年、口腔癌十四．四年、食道癌十三．四年、結腸及直腸和肛門癌十二．六年、胃癌十二年、肝癌及胰臟癌十一．三年、肺癌十．五年、攝護腺癌六．一年。

國健署副署長陳潤秋說，女性罹患乳癌可能受現代人晚婚、少哺乳、肥胖、環境塑化劑等因素影響，使得乳癌發生率增加，連帶導致死亡率也增加。