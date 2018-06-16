航太級鋁合金鑄造技術 愛國者三型飛彈 美技轉台灣

2018-06-16

工業合作專案 助台灣國防技術升級

〔記者羅添斌／台北報導〕政府宣示將造船、航太及資安列為振興國防工業產業的三大重點項目，獲得美國政府及國際知名國防廠商的認同及支持。資深軍方官員昨天透露，美方已同意將愛國者三型飛彈相關的「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」轉移給台灣廠商，此舉將使台灣廠商具有生產「軍規」航太與國防等級零組件能力，提高台灣自主國防科技的技術層級，促進國家經濟增長和國際市場開發。

台灣廠商 將具生產軍規零組件能力

官員表示，我國廠商在獲得美方技術轉移後，不僅有助我國航太產業打入航太裝備國際市場的供應鏈，也大幅運用在我國自主研發的飛彈、戰機及關鍵精密裝備上，對提升我國防科技將有重大助益。

我國向美國採購六套愛國者三型飛彈系統，並將現有的三套愛國者二型系統性能提升為愛三等級，全案金額達到一七九一億台幣，預計到二○二一年完成。官員說，這項專案採購合約，美方同意以工業合作的方式，將愛三飛彈的相關技術轉移給台灣，協助台灣國防工業及研發技術升級。

官員說，生產愛三的美國洛克希德馬丁公司，日前已獲美國政府同意，將陸續移轉愛三的相關技術給台灣，洛馬公司代表已向我國防部、經濟部提出技轉計畫，並在台灣邀請合格的航太廠商進行技轉說明會。

將可運用武器研發 並開拓國際市場

官員指出，洛克希德馬丁飛彈與射控事業部（簡稱LMMFC）表明，希望經由愛三飛彈的工業合作專案（ICP）與台灣合作，致力協助強化、提升台灣產業既有能力，規劃引進「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」，使台灣產業在航空與國防相關的鑄造技術水準發展與生產製造更具競爭力。

LMMFC表示，將提升台灣承接廠商航太級大型鑄件的模具、殼模製造系統、熔鑄技術、焊接、熱處理及尺寸控制、非破壞檢測與尺寸量測等關鍵技術及符合航空標準的關鍵認證。