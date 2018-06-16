全台農損323萬 屏縣最嚴重

2018-06-16

〔記者簡惠茹、黃佳琳、洪臣宏、陳賢義、萬于甄、羅欣貞、陳彥廷／綜合報導〕受到滯留鋒面豪雨影響，農委會統計到昨天為止，農業產物損失約三百二十三萬元，以屏東縣損失最為嚴重，全台受損作物主要為香蕉，損失二○八萬元。

農委會統計，全台災損集中在屏東縣和高雄市，屏東農損兩百七十五萬元，高雄市損失四十八萬元；全台受損作物主要為香蕉、一期水稻、毛豆、西瓜和鳳梨，香蕉損害面積最大、達七十五公頃，換算損失金額為二○八萬元，其次是一期水稻，受損面積二十五公頃，損失金額為三十三萬元。

熱帶性低氣壓十四日凌晨起就為屏東帶來雨勢，據中央氣象局觀測資料，十五日零時至晚間六時，全國雨量前十名都集中在屏東縣，第一名的新瑪家測站達二百七十一毫米，所幸未傳出人員傷亡。

往返小琉球交通船 今減班行駛

前晚屏東春日鄉公所通報，因士文村道路坍方昨天停班停課，昨天上午十時多接獲鹽埔鄉高朗國小因積水下午停課，縣府都核准；另有大仁科大停班停課。往返東港與小琉球的交通船昨天停駛，今將視風浪狀況減班行駛。

高雄旗山昨晨降豪雨，六個小時內約有一百毫米的雨量，近一萬五千戶一度停電，花旗一路上某佛寺的擋土牆，疑受豪雨影響崩落壓到旁邊民宅，幸無人受傷。

此外，斐濟籍「勝利者19號（Winner 19）」及巴拿馬籍「新利號（SHINE LUCK）」兩艘外籍油輪擱淺高雄外海，漏夜搶救出卅二名船員，因油輪上有兩百噸輕柴油，待海象平穩後，將立即抽油和除油，避免造成海洋污染。

台東綠島、蘭嶼等離島海空交通昨皆停航，近三百名遊客滯留；另縱谷地區則因間歇性大雨不斷，造成部分稻作倒伏。