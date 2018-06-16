產地未受災 葉菜漲翻天

2018-06-16

〔記者楊心慧、楊金城／綜合報導〕今年首波梅雨鋒面加上西南氣流報到，昨日台北第一果菜批發市場價格，青江菜、Ａ菜比前天漲了八元，從上週到現在青江菜漲幅達一三一％。但雲林等蔬果主要產地未受大雨影響，令人質疑為何青江菜等蔬菜漲幅如此大？北農主秘路全利解釋，主要是青江菜昨日進貨量比前一天少六噸，量少價格也會有所波動。

青江菜進貨量比前一天少6噸

青江菜批發價上週為十三元，如今已到卅元，漲幅一三一％，和前日相比更是漲了八元；Ａ菜從上週每公斤十五元漲到廿六元，漲幅七十三％，較前日也漲八元；小白菜從上週每公斤十元漲到廿三元，漲幅一三○％。

本週蔬菜上漲主要是豪雨到來，民眾預期心理所致，但據了解，這兩天中南部主要產地皆未受大雨影響，產地價格也未大幅上漲，為何部分蔬菜在北部價格上漲這麼多？路全利坦言，目前蔬菜主要產地包括雲彰嘉南，雖有些降雨，但並未對生長或採收造成太大的影響。台北價格高漲，主要是青江菜進貨量比前一天少六噸，價格也會有所波動。

至於水果價格影響不大，和前天相比，整體價格反而下跌。北農表示，由於前日零售市場銷售狀況不盡理想，需求量減少、買氣不佳，價格跌多漲少。台北農產運銷發展協會創會理事、翡翠綠鮮果貿易公司董事長張文賢指出，水果大概會在端午節前夕，也就是今、明天開始，價格會拉一波起來。到西湖市場買菜的黃太太說，這週蔬菜價格與上週相比真的差很多，有越來越貴的趨勢。

今年入夏以來雨水偏少，嘉南農田水利會嘉南灌區一萬八千多公頃，今年一期稻作節水灌溉，從目前收割產量來看，稻穀產量未減反增約一成，農業節水灌溉獲實戰驗證可行。

嘉南農田水利會會長楊明風說，節水供灌是非常時期的非常做法，幸好稻米產量未減收，未來再有缺水危機，將啟動相同模式。