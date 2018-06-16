鋒面+西南氣流 端節連假「泡湯」

2018-06-16

明後天全台雨勢明顯 山區防豪雨

〔記者楊綿傑／台北報導〕前天形成的熱帶性低氣壓為台灣帶來降雨，昨天低壓中心穿越南部後，中午已從台東附近出海。不過今天端午連假開始，受到北方滯留鋒面與南方西南氣流夾擊，未來三天南部地區可能出現豪雨等級雨勢，其他地區也有局部大雨機會，民眾外出須留意。

昨天上午七至八時熱帶性低氣壓由高雄沿岸進入台灣西南部陸地，後以東北東轉東北方向，時速由十五公里轉廿五公里前進，中午左右由台東進入東南部海面，預估今天清晨將抵達琉球海域。

值得一提的是這個熱帶性低氣壓，日本氣象廳於昨天上午認定其為今年第六號颱風「凱米」，但我國氣象局認為其未達颱風標準，並未跟進。氣象局說明，颱風通常在海洋發展，昨天日本發布訊息時，該熱帶低壓正在高雄陸地上，氣象局就近取得的地面觀測、雷達觀測資料，不認為達到颱風等級。氣象專家彭啟明則認為，這沒有誰對誰錯的問題，只有判斷指標的不同，各取所需而已。

過去2天高屏降雨多 屏東瑪家累積435毫米

過去兩天高屏地區雨勢豐沛，屏東縣瑪家鄉累積雨量四百三十五毫米，內埔、春日等地區累積雨量也超過四百毫米，曾文水庫集水區也有進帳，南部各水庫暫時舒緩。

今晚鋒面北抬 南台灣可能再出現豪雨

降雨仍未結束，中央氣象局預報員劉沛滕指出，今天起至後天都有雨勢，今天上半天降雨較不明顯，但晚上西南氣流及滯留鋒面北抬至南部，台南、高雄、屏東可能出現豪雨，山區單日降雨可能達二百毫米；中部以北越晚越有雨勢，山區單日累積雨量有機會達八十毫米。

明天到後天，全台都有明顯雨勢。劉沛滕說，南部、台東地區可能出現豪雨等級雨勢，其他地區不排除有局部大雨狀況，山區雨勢可能更大，提醒民眾注意安全。

溫度方面，劉沛滕表示，今天北部高溫大約廿八度、東部廿九度、中南部卅三度，明天起隨雨勢變大，溫度降一些，高溫大概不會超過卅度出頭。

下週二滯留鋒面北抬到北部海面後，西南氣流減弱，氣象局預估降雨將會趨緩，不過南部地區可能有零星降雨；其他地區則回復到穩定的天氣型態，午後易有熱對流發生。