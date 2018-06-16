總召選舉江勝費敗 王金平：受黨內氛圍影響

2018-06-16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委江啟臣擊敗費鴻泰，當選立院黨團總召，被認為是「林為洲效應」發酵，更被解讀是青壯派立委對黨主席吳敦義投下「不信任票」。對此，立法院前院長王金平昨直言，這次選舉確實受黨內氛圍影響；立委蔣萬安認為若回歸初始的遊戲規則，較符合公平客觀，黨中央可以對外說明以弭平爭議。

江啟臣請益 王籲大家往前看

國民黨團總召選舉結果前天出爐，被認為是黨中央屬意人選的費鴻泰，以兩票之差敗給「新透明連線」江啟臣；黨團人士分析，這次新竹縣長提名規則改變所產生的「林為洲效應」，對黨團立委有不小影響，總召選舉結果，可說是多數黨籍立委對吳敦義投下不信任票。

江啟臣昨向王金平請益。對於「林為洲效應」說法，王不諱言「黨內整個氛圍」，影響到費鴻泰的選舉。但王強調費「沒有輸」，呼籲大家往前看。

江啟臣則說，黨團內選舉沒有誰贏誰輸的問題，只是跳出來承擔服務的機會，最重要的是趕快團結起來，繼續向前走；江強調，接下來一年半對國民黨至關重要，「任何一個人」都不能放手，必須緊緊地團結凝聚在一起。

蔣萬安則對新竹縣提名爭議表示，大家認為提名機制要有一致標準，回歸初始的遊戲規則，較符合公平客觀。他也建議，新竹縣長參選人徵召過程各界有不同意見，黨中央或可對外釋疑，更清楚地說明過程，避免外界有疑問。

立委林為洲重申在八月廿七日前，仍會全力爭取「代表國民黨參選」的機會，盼能回到最初全民調初選的體制。林為洲說，黨中央可先讓楊文科跑一陣子，若楊聲勢有起來，與他差不多或他只贏楊一點點，只要在誤差範圍內他就「讓賢」，只希望中央能提出讓國民黨支持者及新竹縣民信任的依據。