會勘文大宿舍 北市府吃閉門羹

2018-06-16

〔記者蔡亞樺、蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜出租給文化大學「大群館」的宿舍爭議延燒，台北市長柯文哲下令調查有無違法。民進黨北市議員王威中昨會同北市都發局、建管處、消防局到場會勘，文化大學以學生準備期末考為由，硬是讓市府官員吃了閉門羹，建管處總工程司陳建華強調，市府只針對消防及違法隔間部分調查。至於大群館是否違法做為宿舍使用的認定問題，陳建華說，要由教育部認定。

學生準備期末考 校方擋人

台北市長柯文哲昨受訪時，對如何處理此案坦言，一開始內部討論，也認為不管怎麼做都很為難，「後來我說，就還是標榜法治人權，不要說這是誰的房子，就當做有人來檢舉，北市府的處理標準流程是什麼就怎麼做。」

王威中昨到現場會勘，僅有北市府局處官員陪同到場，教育部高教司未派員到場。一旁的侯友宜委任律師陳佳瑤出示市府公文，指市府當年認定合法，為何到了選舉就變違法；國民黨議員陳炳甫也出現在會勘現場。學生宿舍自治會則在大門掛起「期末考週，請還給學生安寧」布條。

王威中一度與陳炳甫、陳佳瑤槓上。文大學務長方元沂出面協調後，與市府官員達成共識，兩週後期末考結束，讓相關單位入內會勘。

台北市都發局科長林玄理表示，該地的土地使用分區是「住二特」，依法不能做為學生宿舍之用，將請目的事業主管機關教育部認定，這棟建築物的空間使用形態是集合住宅，還是學生宿舍。他指出，若是集合住宅，就沒有違法問題。若是學生宿舍，會分三階段要求文化大學改善，第一階段開罰六萬元、第二階段開罰十萬元；若持續未改善，第三階段就會開罰卅萬元，並對建築斷水斷電。

北市都發局長林洲民昨對記者詢問也表示，集合住宅不等同於寄宿住宅，集合住宅可以當多戶住宅使用，可以租給學生或非學生，但若主體是文化大學，就等同學生宿舍是有牴觸都市計畫法；因此，還是要和文化大學接觸，了解文化大學對大群樓未來的做法為何。

至於國民黨議員主張，台北市過去曾認定是集合住宅，也就可以合法租給學生，林洲民則強調「都發局並沒有說它是集合住宅」。