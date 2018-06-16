文大宿舍爭議》哽咽了！ 侯友宜：這口氣吞不下

2018-06-16

〔記者葉冠妤、翁聿煌／新北報導〕對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌陣營猛攻文化大學學生宿舍案，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天參加活動時，罕見地情緒激動、眼眶泛淚，語帶哽咽地說，因為選舉導致妻子的人格遭到污辱，「我幾乎心都快碎了！」他並氣憤地說，「我侯友宜這口氣吞不下來，我吞不下！」

稱妻人格遭污辱 「心快碎了」

侯友宜在新北婦女會的聯誼餐敘上，感性地談到妻子、女兒經常貼紙條在冰箱上為他加油打氣，家人永遠是他的支持力量，講到激動處眼眶泛紅、語帶哽咽，台下民眾為他大喊加油。侯友宜下台後拿衛生紙擦拭，媒體詢問是否落淚？他說「因為天氣冷而流鼻水」。

侯友宜受訪表示，文大宿舍的舊事因選舉而重炒，讓他心情非常沉重，他一輩子在外出生入死抓壞人，都靠太太和岳家維持家計，這些都是岳家的財產，他做女婿的無權置喙，他一輩子拚成這樣，每次出任務都可能回不來，是太太無怨無悔地支撐家庭，把三個女兒教育得很好，「我一輩子對不起太太！」

侯友宜難過地表示，為了選舉，導致太太的名譽被糟蹋、污辱，當年是文化大學主動找上岳家，太太知他是奉公守法的公務員，再三叮嚀律師，合法是唯一的出租條件，並請文大要好好照顧學生，因為太太最在意的就是名聲。

侯友宜情緒激動地反問，「選舉選到這種程度，台灣有需要這樣嗎？」相關單位在五年多前就勘查多次，都說沒問題，如今民進黨傾全國、全黨之力，毀滅他的人格、傷害他的家人，這般的污辱、糟蹋，「我侯友宜這口氣吞不下來，我吞不下！」

對於新北市府官員邱敬斌、汪禮國被質疑到台北市都發局「關說喬事」，侯友宜強調，他一輩子不曾拜託任何人、不曾跟人家關說違法的事，「我不需要、也不會叫人去做這種事。」