暴雨襲擊 高屏、台東今防豪雨

2018-06-15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局昨警告東沙島附近的熱帶性低氣壓有機會形成今年第六號颱風凱米，昨晚雖未轉強為颱風，但隨著低氣壓逼近，高雄、屏東及恆春半島沿海地區已出現九到十級強陣風，也為屏東士文、台南市帶來一小時內飆破五十毫米的較大瞬間降雨，預計低壓中心今天凌晨會進入高雄、屏東，高屏、台東地區今天會有豪雨，雲嘉、南投和宜花地區也會有大雨發生機率，低窪地區需小心積水成災，週六起也會有另一波豪雨。

雲嘉、南投和宜花 也要警戒

昨清晨東沙島附近海域突然有熱帶性低氣壓生成，恆春半島一早就被豪雨襲擊，氣象局一度警告可能在台灣門口就會有輕度颱風出現；氣象局觀測指出，屏東佳冬昨上午短短三小時內就累積一百一十二毫米的雨量，已達豪雨等級，屏東春日、枋寮單日飆破兩百毫米，也有豪雨等級，屏東春日鄉士文昨一整天更降下超過二百八十毫米的雨量，是全國之冠，屏東縣政府宣布士文村今天停止上班上課。高雄昨晚風雨增強，也導致停泊在外海的兩艘外籍油輪擱淺。

預報員陳伊秀說明，前天東部海面有低氣壓生成，吸走水氣，導致雨都下在海面上，昨天清晨東沙島附近又有對流雲系發展為熱帶性低氣壓，滯留鋒面更被擠到台灣的東北方，才會造成中北部沒什麼雨，恆春半島卻有豪雨來襲的情況發生；預報員林定宜表示，熱帶性低氣壓今天預計從台東附近出海，由於中心「登陸」後結構被破壞，預估回到海面上，仍有機會再增強為輕颱，不過屆時對台灣影響也就不大。

熱帶性低氣壓 有機會變輕颱

今天受熱帶低壓外圍環流影響，高屏及台東地區仍須注意恐將有豪雨（廿四小時累積雨量達兩百毫米以上，或三小時累積雨量達一百毫米以上）發生機會，雲嘉、南投和宜花地區也有大雨（廿四小時累積雨量達八十毫米以上，或時雨量達四十毫米以上）發生機率，北部降雨空檔較多，多為短暫陣雨或雷雨。

另外，西南氣流和滯留鋒面自週六到下週一影響台灣，全台都會有大雨或豪雨以上發生機率，且要注意中、小尺度對流容易造成雷擊、強陣風、強降雨等劇烈天氣發生。