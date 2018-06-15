世足賽開踢 地主俄國率先破網

2018-06-15

〔記者廖聿偉、趙新天／綜合報導〕四年一度的國際足壇盛事，2018年俄羅斯世界盃足球賽昨晚於盧日尼基體育場點燃戰火，現場湧入滿場超過8萬名的球迷，觀眾席形成一片紅海，俄軍在地主球迷助威下，輕鬆以5比0大勝沙烏地阿拉伯，拔得頭籌，延續世界盃地主國首戰的不敗神話。

主辦國首戰不敗神話延續

俄羅斯此戰擺出四二三一的陣型迎敵，挾著地主優勢，開賽攻勢猛烈，第12分鐘，中場大將賈辛斯基接獲隊友的長傳，在門前頭錘破網，攻進本屆世足賽的第一球，為俄國先馳得點，全場球迷陷入瘋狂。

第43分鐘，俄國攻勢再起，切里謝夫在禁區接獲佐賓妙傳，沙烏地阿拉伯後防剷球失敗，反而門戶洞開，切里謝夫起腳攻擊球門左上方，順利破網，上半場俄羅斯取得兩球領先。

比賽後段沙國積極搶攻，換下防守中場歐塔夫，由法哈德入替，企圖用雙前鋒棄守轉攻，卻仍無功而返，反讓俄羅斯找到後防漏洞，在下半場第72分鐘，靠著前鋒祖尤巴頭錘錦上添花，將領先擴大到3球，勝負底定。

地主國此戰殺紅了眼，切里謝夫比賽終了前臨去秋波，在傷停補時再射進一球，梅開二度，葛洛文再於傷口上灑鹽，利用自由球再進一球，俄國以五球大勝。

世界排名70的俄羅斯，居本屆32支球隊之末，近期在國際賽則陷入七連不勝窘境，但此戰一掃陰霾，不但延續世足賽地主國首戰不敗的神話，也是繼2002年日韓世界盃之後，暌違16年再度於世足賽場上取勝。

開賽前30分鐘，東道主以精彩的音樂饗宴為本屆世足賽揭開序幕，英國知名歌手羅比威廉斯用充滿磁性的嗓音開場，接著俄羅斯女高音嘉里富琳娜的超高音，更將現場動人氣氛帶到最高點。

俄國總統普廷賽前多次強調，將不計任何代價，要舉辦最華麗的世界盃，本屆俄國斥資130億美元，被稱為「史上最貴世足賽」，昨包括沙烏地阿拉伯王儲等超過20位外國領袖都親臨現場、共襄盛舉。