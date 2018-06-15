張忠謀︰鼓勵創新 失敗要保護

〔記者羅倩宜／台北報導〕台積電創辦人張忠謀昨表示，台灣的環境和文化都不利創新，改變也不可能一夕發生；在這樣的大環境下，台積電付出更多努力在內部鼓勵創新，「員工的提案若被主管駁回，還可以層層上訴，最高到我這裡」；他說自己也曾看走眼，批准某員工的創新方案，投入幾百萬美元後毫無成果，「但這就是創新啊！成功了要獎勵它，失敗時要保護它，不能懲罰。」
張忠謀昨赴歐洲商會演講，被問到企業如何鼓勵創新並從中獲利？他說，台積電有兩大原則，一是獎勵，「根據一個創意的成功度和獲利貢獻，來提供獎勵」；二是不能懲罰，員工提出的點子，經公司投入資源後若證明失敗，不可以懲罰提案人。
他說，台積電要求每個創意在大規模執行前，要有部門主管的核可；「如果部門主管太保守，提案的員工不服，可以層層上訴，最高到我這裡來重審。」
張忠謀就像最高法院，過去三十年來替不少員工的「上訴案」平反。例如幾年前ＥＵＶ（極紫外光）檢測設備尚在初步發展階段，造價極高且未成主流，有位員工提出一個技術替代方案，卻被好幾層的主管駁回。
「案子到了我這邊，我准了」；於是台積電投入數百萬美元研發這項替代ＥＵＶ的技術。張忠謀說，結果大家都知道了，現在ＥＵＶ已經成為主流，當初的投資變成nothing，「但這就是創新啊！」
張忠謀說，目前台灣不論是環境、文化、各項作法，都不利創新，但和三十年前比起來，台灣的條件己經有進步，畢竟環境或文化的扭轉，往往要幾十年的時間，「只要朝正確方向前進，大家就可以樂觀期待。」