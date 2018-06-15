境外資金特赦 恐爆「499之亂」

2018-06-15

施俊吉︰考慮租稅公平 是否實施尚未定案

〔記者李欣芳、吳佳蓉／台北報導〕賴內閣要吸引國際資金回台，但立委要求境外資金匯回台灣應實施租稅特赦，行政院副院長施俊吉昨表示，是否實施租稅特赦尚未定案，因為過去許多人匯回國外資金是合法繳稅，現在給予特赦，「會發生一三九九跟四九九的問題」。

民進黨立委余宛如與劉世芳日前提議訂定「促進境外資金回國投資特別條例」，以一次性課稅、租稅特赦的方式鼓勵海外資金回流。

施俊吉表示，現在正常情況下，匯回海外所得的稅率是廿％，有多位立委提到，海外有許多台商跟資金希望回台灣，要求稅率可以減免，或給一個特赦，如四％或八％的優惠稅率。

施俊吉表示，這些資金為什麼要回來，是因肥咖條款與國際之間的申報準則開始在開曼群島等境外避稅天堂發揮作用，但要不要給予境外資金回台租稅特赦，有四個問題要思考。

首先是租稅公平問題，過去已有許多人從國外匯回資金是合法繳稅，現在給予特赦，「會發生一三九九跟四九九的問題」，前面的人合法繳稅就像中華電信的月租費一三九九元，突然特赦讓月租變四九九元，會讓繳一三九九元的人覺得不公平，因此租稅公平問題要解決，才能這麼做。

洗錢、熱錢問題待考量

第二是洗錢問題，今年年底將進行亞太洗錢防制組織第三輪評鑑，必須考量這些回流資金是合法還是非法，不能因為特赦而讓非法資金得到合法掩護。

施俊吉表示，第三要思考的是資金回台會不會變成熱錢，開始炒房、炒股；第四是央行對匯率的考量，一下子太多資金回台，會不會造成匯率波動、台幣升值，這樣對經濟穩定不好。

施俊吉說，如果不訂特赦條例，海外資金仍有管道回到台灣，例如可利用ＯＢＵ，或正常繳稅回台。至於外界憂慮匯回資金哪些屬於本金、哪些屬於所得，在課稅上很難認定，但財政部認為這可以解決，政府會儘快規劃，廣泛聽取各方意見後再做決定。

財政部長許虞哲做出三點回應：首先，現行「稅捐稽徵法」已有常態性租稅特赦，未被檢舉或經查獲前，自動補報補繳就可免罰；其次，國內資金相當充裕，國銀存放款差距（俗稱濫頭寸）已衝破十兆，還有超額儲蓄現象；再者，資金匯回不一定要課稅，不是所得就沒有課稅問題。許虞哲承諾，將進行通盤研究，正研議如何簡化資金匯回舉證程序，尚未定案。