賴揆︰拚上市櫃掛牌 2年新增百檔

2018-06-15

金融發展行動方案 衝刺銀行業

打造台灣為國際化理財平台

〔記者李欣芳／台北報導〕為提升台灣金融產業競爭力，行政院長賴清德昨親自召開記者會，宣布「金融發展行動方案」，在銀行業的衝刺目標，是要將台灣打造為國際化理財平台，證券期貨業的目標，則是要兩年內股市新增百檔上市櫃公司。賴清德說，為鼓勵結合科技創新，將開放兩家純網路銀行，提供更好的金融服務。

賴清德表示，這是政府多年來針對金融業所提出最完整、最全面的發展行動方案，希望把台灣打造為有前瞻性與競爭性的金融市場，並與產業攜手，例如訂定金融業今年對中小企業的放款成長目標為二千七百億元，對五加二創新產業放款成長二千億元，讓經濟可以持續發展、產業與金融攜手進軍國際市場，希望有台商的地方就能有金融單位。

行政院副院長施俊吉指出，台灣銀行體系有四十兆元存款、上市櫃公司市值卅七兆元、保險業有廿三兆元資金，加起來剛好一百兆元，這就是台灣人民的財富，是台灣ＧＤＰ的五倍、政府預算的五十倍，因此，金融業實力雄厚，如何用金融力量協助經濟成長，讓各行各業獲得所需資金、發展機會，這是政府一定要做的事。

金管會主委顧立雄指出，金融發展行動方案有四大願景，分別是金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場與普惠金融服務，並且針對銀行業、證券期貨業、保險業與金融科技業，分別設定目標與因應策略。在銀行業方面，目標是擴大金融機構規模，打造國際化理財平台。

顧立雄表示，台灣國際金融業務分行（ＯＢＵ）資產約二○二九億元，將利用ＯＢＵ作為理財及資金調度中心，對總資產超過一億元的高端客戶採差異化管理，逐步放寬金融商品相關限制，以吸引境外資金以台灣的ＯＢＵ為操作中心，也將鬆綁銀行辦理債券業務規範，提供具台灣特色的金融商品等。

顧立雄表示，在證券期貨業方面，目標為兩年內股市新增百檔上市櫃；保險業方面，三年內保障型及高齡化商品占比大於六成、五年內微型保險累積承保人數達一百萬人以上，以及保險業新增五加二創新產業投資金額達一千五百億元以上；金融科技目標則是三年內每年受理一百件金融創新實驗申請案。