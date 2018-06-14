3C陪長大？ 近半幼童黏著它

2018-06-14

〔記者吳亮儀／台北報導〕小孩長大過程中，使用3C產品時間越來越長！國民健康署委託台大調查發現，學童隨年齡增長使用3C產品比率越高，以手機來說，幼兒園幼童為四十四．九％、國小學童為四十九％，但到了國、高中，使用比率增加到六十一％。

使用手機時間最長 次為桌電

這項於去年執行的「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，學童使用3C產品時間最長的是手機，其次是桌電，再來為平板電腦。

以手機為例，放學後幼兒園幼童平均使用時間約卅二分鐘、國小學童約四十二分鐘、國中生七十二分鐘，高中生更長達九十五分鐘，遇到假日、寒暑假，使用3C產品時間就會更長。

長時間使用3C產品，近視風險也增加。國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟說，研究發現，若學童使用3C產品總時間大於一小時，比起使用時間小於一小時的學童，其近視風險增加二．三四倍。同一個研究也顯示，孩子是否近視和使用3C產品的「時間」及「頻率」有關。

家長禁止 學童近視風險降一半

但能否接觸到3C產品則和家長有很大關聯，根據這項研究統計，有近視的學童，僅有卅八．三％家長不贊成孩子使用3C產品，但沒有近視的學童，卻有五十一．八％家長不贊成孩子使用3C產品，且從相對風險分析，家長不贊成孩童使用3C產品比贊成使用者，學童近視風險會降低一半。

國健署長王英偉建議，未滿兩歲幼童別看3C螢幕，兩歲以上每日接觸3C產品不要超過一小時，每天戶外活動二到三小時，用眼卅分鐘要休息十分鐘。

馬偕醫院兒童青少年心智科醫師臧汝芬指出，小孩子成長任務是學習、和他人互動、發展思想和價值觀，若花很多時間使用3C產品將造成發展停滯，很難學到正常小孩應有的處事模式。

臧汝芬說，常見的影響是情緒不穩、沉迷網路世界，只知道每天娛樂、難接受挫折、脾氣暴躁、學習技能落後、功課沒興趣，連睡眠也剝奪，早上爬不起來，開始請假、上課睡覺、拒學等，甚至出現暴力行為，網路成癮對孩童發展是壞事。