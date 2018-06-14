700萬賓士 直接上路查扣銷毀

2018-06-14

〔記者張瑞楨、吳昇儒／綜合報導〕台中一家貿易公司接受客戶委託，以七百多萬元從美國進口一輛二○一五年出廠的賓士S550豪華房車（新車價九百多萬元起跳），運抵基隆港後，因為沒牌照，應由拖車運到三公里外的七堵區通運公司，但葉姓拖車司機嫌麻煩，偷懶直接把車從海關貨櫃場開出去，沒想到剛上路就遇到警察，警民發生飛車追逐，最後兩輛警車包夾才攔下，葉男除被開紅單，更嚴重的是車子被查扣，還要送去銷毀壓成廢鐵。

未掛車牌 警車包夾攔下

台中地院審理指出，該輛賓士去年十一月二十九日運抵基隆港，應由拖車送至通運公司，再與其他汽車（俗稱併車）一起上大型拖車，運到彰化測試合格後領牌上路，但葉男便宜行事，直接坐上賓士駕駛座開上路，警網發覺車子未掛車牌，鳴笛示意停車未果，警車追逐了八百公尺，才在離通運公司約一．九公里處攔停，葉男當時告訴警察：「近近的而已」、「要先回去公司併車」；警方開罰及扣車。

基隆市警三分局交通組長李文雄說，道路交通管理處罰條例規定，未領用牌照行駛要開罰（三千六百元）及沒收車輛，被扣轎車已送至基隆拖吊場保管，等到監理單位公文即銷毀。

業者敗訴 懊惱損失很大

劉姓業者提起行政訴訟，表示當時基隆大塞車，拖車只能暫停七堵區工建路，葉男想把賓士開到工建路上拖車，他沒同意葉直接駕駛轎車，無故意和過失責任。劉男一審敗訴，上訴台中高等行政法院。

二審認為，當時並無交通壅塞情況，且葉告訴警察，是要開回公司併車，劉應承擔委任通運公司與葉姓司機的過失責任，判敗訴確定。劉昨天洩氣說：「我的損失很大，目前心情紊亂。」

台灣近年興起代辦進口汽車熱潮，尤以「美國線」最熱門，主因是美國車車況、安全性與配備比台灣高，買車加上稅金運費，運到台灣轉售有利可圖。