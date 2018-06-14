美投資人信心擾動 樂觀看升息 擔憂貿易戰

2018-06-14

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國聯準會（Fed）將於台灣時間十四日凌晨兩點公布利率決策，市場預期Fed將宣布今年第二次升息，將聯邦資金利率上調到一．七五％至二％，升息一碼（○．二五個百分點）。然而，近期川普政府挑起貿易戰，投資人擔心影響美國經濟成長。

美國週二公布五月消費者物價指數（CPI）年增率二．八％，為二○一二年二月以來最大漲幅。投資人預測，Fed今年可能再將利率調升兩碼，共升息四次。

路透報導，瑞穗證券首席外匯策略師Masafumi Yamamoto認為，近期新興市場的動盪可能阻礙Fed升息步調；但若今年Fed升息四次，美元將因此受益，持續升息也凸顯Fed官員對美國經濟的信心。

然而，《紐約時報》報導，近期川普政府挑起的全球貿易戰，讓投資人擔憂可能威脅美國經濟成長，尤其製造業對加徵鋼鋁關稅的後果憂心忡忡，農民也擔心農產品將受到報復性關稅衝擊。

對於這次Fed的利率決策聲明，市場關注焦點包括Fed主席鮑爾的發言、決策聲明措辭、利率點狀圖預測以及最新經濟預測；此外，Fed官員對就業市場、中性利率、前瞻指引、利率工具、新興市場的闡釋，也是外界關注焦點。

華爾街分析師預期，本週除Fed公布利率決策，緊接著歐洲央行（ECB）、日本銀行（BoJ）也將召開利率決策會議，本週「央行週」來襲，勢必擴大外匯市場波動。