傳川普默許恢復制裁 中興剉咧等

2018-06-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國第二大電信設備商中興通訊（ZTE）再次瀕臨死亡威脅！《華爾街日報》報導，美國國會資深共和黨參議員暗示，川普總統不太可能會阻止國會推翻華府和中興達成解除七年禁售令的新協議，因為川普迄今沒有推文力促共和黨人撤回恢復制裁中興的修正案，國會內部也未收到來自白宮的強烈反對。

聯邦參議員寇爾克（Bob Corker）表示：「我不認為總統關心中興通訊，有人告訴我，川普默許（共和黨議員）這種做法，並說他不在乎。我認為他做了中國領導人所要求的，但他真的不在乎國會行動。」白宮、美國商務部未回應相關報導。

川金會前 川普試圖說服議員接受和解

報導指出，川普上週在閉門會議試圖就中興新協議來說服共和黨參議員，當時正值「川金會」前夕，華府希望對中國領導人習近平保持善意。美國商務部長羅斯週一也對國會共和黨人簡報，再次希望參議院接受和中興的新和解協議。

不過，週一晚上共和、民主兩黨參議員達成協議，將恢復中興制裁以修正案方式納入一定會通過的國防授權法（NDAA），並預計本週投票表決，這將推翻川普政府和中興的新協議。這項修正案獲得共和黨參議員柯頓和魯比歐、民主黨參院領袖舒默和同黨參議員范荷倫等人支持。

柯頓預期，川普不會因為NDAA涵蓋中興條款而行使總統否決權。參議院本週若通過NDAA，該法案將進入參眾兩院協調委員會；眾議院上週已先通過未包含中興案的NDAA，兩院必須通過同樣內容的法案，才能送交總統簽署。

議員︰川普能改變態度 對國家是好事

范荷倫週二表示，如果總統做出讓步，對於國家來說是一件好事，「我們將歡迎總統發表聲明，承認他犯了錯誤，並表示現在支持國會兩黨的相關修正案」。

眾議院方面，迄週二沒有跡象顯示共和黨眾議員準備剔除參院版NDAA新加入的中興條款。共和黨眾議員柯爾表態支持參議院立場，眾議院情報委員會成員溫斯翠普說，現在舉證的責任落在川普政府，他們必須證明為什麼應該幫助中興生存下來。