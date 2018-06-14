王炳忠拿國台辦錢有暗語 美國書＝美元

2018-06-14

請示「王爺」紙條 成為關鍵物證

〔記者錢利忠／台北報導〕王炳忠等新黨青年軍，昨遭台北地檢署依違反國家安全法起訴，檢方還原王炳忠與父親王進步、會計助理曾琬淨等人的通訊軟體對話紀錄，發現王進步父子收款時，都以「書」字為幣別代號、「本」字為單位，且兩人篤信神明「王爺」，與中國官員的對話內容也會寫在紙條上請示王爺，這些對話內容及請示王爺的紙條都被檢方查獲，成為本案關鍵物證。

起訴書指出，王炳忠從二○一五年起，開始收受中國國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室等單位所提供的資金，王家父子平時以iMessage、LINE等軟體聯繫時，均以「書」字作為幣別代號，例如「美國書」指美元、「香港書」指港幣，而「本」字則用來代表金額，「一本」就代表一萬元之意。

「書」、「本」暗語 同鎮小江案

檢方查出，二○一五年十一月廿五日，王炳忠、周泓旭、林明正、侯漢廷等人自中國上海返台後，王炳忠曾透過iMessage留言給父親：「建議你拿美國書四萬，老母一．五萬，曾秘二萬。等旭查好哪個銀行好，隨時前往換。」同年十二月卅一日，王進步也傳LINE給兒子：「美書五本都弄好了」，同日其名下的第一銀行帳戶即存入一六三萬元款項。這種使用「書」、「本」等字眼作為幣別及金額代稱的手法，正巧與過去鎮小江共諜案如出一轍。

女帳房衣櫥內 起出匯兌密帳

檢方能掌握王炳忠等人犯行，也靠「大帳房」曾琬淨的配合。曾女今年四月卅日到庭接受偵訊時，招出自己受王家父子委託，拿了約六萬美元至同泰精品兌換新台幣。曾女還當庭簽下自願接受搜索同意書，檢方隨即中斷庭訊，由趙姓女檢察事務官陪同曾女回家，取得曾女藏在衣櫥內的帳冊，內容詳載所有款項的入出帳日期、幣別、金額、用途及交付對象。

曾女供稱，自己是受王家父子指示，每次兌換新台幣三十萬至四十萬元，部分資金直接交給王炳忠運用，剩下金額存入「中華代天文教拓展協會」的板信銀行帳戶。

檢方查出，王炳忠二○一五年間買下北市萬華區一處房產，做為「燎原新聞網」據點，房屋頭期款三三○萬元、每月房貸四萬六千元及燎原新聞網營運開銷，都從該筆款項支付。

此外，王家父子在新北市板橋區設立「南鯤鯓代天府板橋玉旨代天堂」供奉王爺，事事都會請王爺開示。據檢調查扣的紙條，王家父子曾寫下：「弟子主要運用唐山政府支助弟子的資源，培養弟子的宣傳部隊」、「國台辦政黨局是否的確對弟子的支持有所動搖？」等語，請示王爺意見。