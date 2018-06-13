中壢溫媽媽志工隊 粽香傳情弱勢17年

2018-06-13

〔記者李容萍／中壢報導〕「溫媽媽的粽子來囉！」

桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」連續17年自掏腰包、出錢出力舉辦「粽香送溫情」，志工隊昨號召65人，從天還沒亮就陸續開工，眾人分工洗粽葉、備料、綁粽與蒸煮，包出1700顆充滿溫暖與愛心的粽子，透過宅配將愛心滿滿、熱騰騰的粽子送到100戶弱勢家庭手中。

「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」創立於1989年，現有100個「溫媽媽」，這群平均年齡60多歲、最高齡78歲的愛心媽媽，以行動帶給弱勢家庭正面向上的力量。