北韓官媒反常態 金夜遊照火速見報

2018-06-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北韓領袖金正恩十一日夜遊獅城，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》等官方媒體十二日便火速刊登相關照片，並引述金正恩稱讚星國環境的說法，這種情況極不尋常。此前，領導人出訪新聞通常在發生至少經過一天後才會在北韓媒體曝光，也會以嚴肅的筆觸撰寫，媒體通常也不會盛讚其他國家、刊出其他富裕國家的詳細照片。

《勞動新聞》十二日在頭版超過一半的版面刊登十四張金正恩夜遊獅城的相關照片，指出金正恩參訪新加坡濱海灣金沙酒店、賭場、會議中心與其他景點，「觀摩新加坡的社會與經濟發展」；除了面帶微笑、愉快出行的金正恩，報導亦刊出獅城鳥瞰圖和濱海灣金沙酒店的風景照片。北韓官媒《朝鮮中央通訊社》引述金正恩稱讚星國環境「乾淨又美麗」，矢言「未來將在各領域向新加坡良好的知識與經驗大力學習」。

罕見引述金稱讚星國環境

路透分析，此舉似乎反映出北韓官員間的一種全新自信，認為孤立一方的北韓已經在國際舞台上真正受到接納。北韓官媒這次帶了大批記者與攝影團隊前進星國隨訪金正恩，他們有權進入許多其他國家的媒體遭拒於門外的地方。駐守板門店前線的北韓中校黃明進（譯音）告訴法新社：「我們的共和國過去受列強擠壓…，但今天，我們在全世界面前展現了我們身為獨立國家的尊嚴」。

不過，十二日川金會面時，北韓電視台仍然照常播出原訂節目，無法像其他國家媒體進行現場直播報導，顯示現場直播仍是官媒禁區。