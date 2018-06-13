世紀川金會》南韓讚終結冷戰 伊朗警告別信川普

2018-06-13

〔駐日特派員林翠儀、編譯魏國金／綜合報導〕針對美國總統川普和北韓領導人金正恩十二日在新加坡的歷史性會面，世界及朝鮮半島周邊國家多半表示歡迎，認為雙方簽署的聯合聲明為朝鮮半島無核化及東北亞地區的和平穩定，跨出重要步伐。南韓總統文在寅讚揚，這場世紀峰會的結果是終結冷戰最後衝突的「歷史事件」。日本首相安倍晉三表示，「川金會」聯合聲明是朝鮮半島無核化的第一步。中國則建議聯合國，若北韓落實去核化承諾，應考慮解除其經濟制裁。

不過，伊朗奉勸金正恩不要相信川普，因為他可能在幾小時內就撕毀協議。人權團體與相關專家也批評，金正恩施展魅力攻勢，藉峰會戲劇性地翻轉形象，掩蓋平壤當局普遍侵害人權的更邪惡一面，川普與他會面等於是在世界舞台上使其政權正當化，聯合聲明更隻字未提人權。

日相肯定：無核化第一步

反應最為熱烈的文在寅發表聲明說，「六月十二日聖淘沙協議將被記載為協助瓦解冷戰最後殘餘的歷史事件。」不過，對於川普宣布將停止美韓聯合演習，青瓦台表示，將釐清川普此言的意圖或其精確意義。

安倍則表示，「這是全面化解北韓問題的第一步」，並對川普依約在會談中提及日本人綁架問題致謝。日本對川金會極為關注，安倍重申綁架日人問題最終仍須由日本與北韓面對面會談解決。日朝兩國極可能在十四日藉由在蒙古召開的國際會議舉行非正式協商。

中國促解除北韓經濟制裁

中國外交部長王毅說，川、金兩人「能夠坐在一起，進行平等對話，本身就具有重大和積極的意義，就是在創造歷史」，中國將持續發揮獨特與重要的作用。外交部發言人耿爽還說，聯合國安理會決議指出，若北韓尊重並遵守決議，即可調整制裁措施，包括暫停或解除相關制裁。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）讚揚川金會為朝鮮半島非核化樹立「重要里程碑」，呼籲各方掌握此一重大契機，並表示國際原子能總署（IAEA）願承擔查驗工作，確認北韓是否確實放棄核武計畫。俄羅斯外交部長拉夫羅夫也讚揚川金會踏出「正面的」一步，俄國外交部也肯定川普決定停止美韓聯合軍演，有助於緩和朝鮮半島情勢。

歐盟讚揚川金會是「重要且必要的一步」，但也強調國際社會的目標仍是「朝鮮半島完全、可驗證且不可逆的非核化（CVID ）」。