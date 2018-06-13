美韓停止軍演 美學者：北京的勝利

2018-06-13

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國學者葛林和葛萊儀指出，川普總統在「川金會」後的記者會上片面宣布停止美韓聯合軍演，並表示要將美軍從亞洲撤回，是北京最大的勝利；日、韓、台灣及澳洲等美國在亞洲的盟邦，將高度關切美國在進行「大交易」時，是否會將他們的國家利益當成談判籌碼。

川普片面宣佈 日韓未事先被告知

華府智庫「戰略暨國際研究中心」今天就川金會舉行電話簡報，與會的有資深副總裁葛林、韓國問題專家車維德，以及中國國力項目主任葛萊儀等。車維德指出，在去核化方面，美國在會前要求的標準很高，得到的卻是一個空泛的無核化聲明，沒有細節和時間表，比北韓在二○○五年的宣言更模糊。

但車維德也說，國務卿龐皮歐接著將領導一個談判小組，與北韓進行無核化的過程談判，要停止美韓軍演，龐皮歐必須立刻就這些細節，在訪問日、韓和北京時談判，因為八月美韓必須針對停止軍演做出決定。川普抱怨軍演花費太高，若盟邦認為美國在亞洲駐軍和軍演可成為談判籌碼，將影響美國信譽。

葛林指出，這次聯合聲明實質內容比柯林頓政府及布希政府時代達成的聲明內容都模糊，但北韓兩次都未實踐去核承諾，因此能否有具體行動才是重點。他說，川普片面宣布停止美韓軍演，五角大廈事前不知，日韓也未被告知，對龐皮歐接下來的談判並非正數，但對中國和俄羅斯是好消息。美國總統在二次世界大戰後從未表示要撤回美軍，這在美國推動印太戰略的同時，釋出負面訊息。

葛萊儀則說，中國希望將美韓軍演放在談判桌上，這是北京的勝利。她認為，中國對北韓的影響力仍很明顯，習近平很快就會直接聽取金正恩簡報這次峰會心得。