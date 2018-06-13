首握肢體解密 川金都想當老大

2018-06-13

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩長約十三秒的首次握手引發臉部表情與肢體語言專家熱烈解析，澳洲肢體語言專家皮斯（Allan Peease）說：「這不是直截了當的握手，內中起伏不平，討價還價，兩人都想將對方拉近一點，不讓對方強勢掌控。」

互輕拍對方 試圖維持控制權

川普輕易展現權威，也有身高優勢，率先伸手並輕拍金正恩肩膀的動作，投射出他慣常的強勢姿態。為了不被比下去，金堅定的使勁握川普的手，雙眼直視他，直到放手轉而面對媒體為止。當他們走向舉行一對一會談的書房時，川普與金閒聊、讓他稍走在前，試圖緩解任何緊張，不過他透過輕拍金，並以手勢示意金入室之舉，維持主導地位。

反觀金正恩也輕拍川普，試圖維護控制權，在川普說話時，他多半眼神向下、聆聽，不過在對話時，他也數度抬頭看。皮斯說，川普語氣緩和，甚至溫順，「但他的肢體語言明顯表示『這裡我是老大』」，「如果你不知道這些人是誰，會說那大傢伙是老爸，小個兒是兒子」。

兩人指尖泛白 握手手勁很大

新加坡影響力專家梁凱倫（譯音）認為，川金兩人都想展現強勢，因此「這是手勁很大的握手」，「他們每次握手，都可以看見他們的指尖泛白」。她也發現，兩人坐下時，隱藏不住內心的緊張：川普玩弄雙手，笑容僵硬，而金身體傾斜，盯著地面。她也表示：「川普是個賭徒，他賭美國能夠像父母控制頑皮孩子般駕馭北韓。」

川金握手時刻，在首爾火車站觀看轉播的民眾爆出歡呼與掌聲，許多南韓民眾對川金會表達肯定，韓國時報對於川普沒有展現他慣常盛氣凌人的「川普式」握手感到訝異。前自由派「共同民主黨」國會議員鄭清來推文說，歷史將記得川金的「握手與微笑」。南韓總統文在寅在電視螢幕播出川金握手時，滿臉笑容，他說：「人民的所有注意力都在新加坡，我昨晚也難以入眠。」