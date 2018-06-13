AIT新館落成 總統：台美譜寫令人振奮新章節

2018-06-13

〔記者呂伊萱、李欣芳／台北報導〕美國在台協會（AIT）昨舉行內湖新館落成典禮，蔡總統出席祝賀並致詞說，台美關係前程似錦，在新館啟用之際，也是再次堅定彼此實踐共同目標、捍衛共同利益信念的時刻，相信未來將譜寫出「更好、更令人振奮的新章節」。

AIT新館落成，美國國旗在新館庭園中升起，台美多名政要出席典禮慶賀。AIT主席莫健致詞後介紹蔡總統出場，並稱讚蔡總統在台灣卓越經濟表現和民主轉型中扮演關鍵角色，更是台灣不遺餘力的擁護者，也是美國的好朋友。

蔡細數美使館搬遷史

蔡英文感性地開場說，這個故事從中山北路上、她小時候住家對街的美國第一個駐台北總領事館開始，接著是北門附近的美國駐華大使館，再到AIT現址，一直延續到最新落成的這座建築。

蔡英文談及新館經歷時間淬鍊終於落成，也強調這棟建築是台美夥伴關係的重要里程碑，啟用之際，台美也再次堅定彼此實踐共同目標、捍衛共同利益的信念。總統說，台美關係前程似錦，宏圖願景有待眾人著手實現，相信隨著新館的啟用，將譜寫出「更好、更令人振奮的新章節」。

蔡英文最後引用第一任AIT處長葛樂士時常說的話「精誠所至、金石為開」，強調秉持正確態度解決問題的精神，台美將以尊嚴、誠懇和尊重態度對待彼此，共同成就偉業。

蔡總統與莫健等眾人隨後替AIT新館揭幕，並一同埋藏「時空膠囊」，保存時代精神。蔡總統與莫健放入新館合照與《看見台灣》書籍；美助卿羅伊斯放入《公民外交競賽》相冊。

AIT表示，AIT新館象徵美國對台灣的堅定承諾與恆久情誼，新館是一棟現代化、節能且安全性高的辦公大樓，設計理念主要在於彰顯美國民主價值與對台灣的敬重，不只反映美台夥伴關係的重要性，更展現美台間非官方關係的深度和廣度。

蔡總統也頒贈美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博大綬景星勳章。哈博表示，AIT新館落成典禮，也證明美國對台灣的堅強支持。

不會因中國打壓就封閉自己

此外，蔡總統昨接見今年青年海外和平工作團志工代表時表示，台灣不會因為受到中國的打壓就封閉自己，相反地，我們要繼續主動出擊，以行動證明自己價值，一步一腳印，國際社會絕對無法忽略台灣的存在。