美朝峰會／川金會好事壞事？ 南韓人霧煞煞

2018-06-12

記者劉宜庭／專題報導

美國總統川普和北韓領導人金正恩即將於十二日在新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店舉行高峰會，南韓總統文在寅居中扮演關鍵角色，甚至可能與川、金兩人共同發表韓戰終戰宣言。隨機訪問南韓民眾，可發現較多民眾對「川金會」抱持正面積極看法，認為兩人會晤有助於緩解朝鮮半島局勢、促進和平；少數民眾則擔心，川、金兩人的反覆無常，可能讓情勢更加惡化、不可預期。

針對「你認為川金會是好事或壞事？」提問，在街頭受訪的民眾中，較多人對「川金會」持正面看法。二十六歲的慶州導遊李鎬圭認為，「川金會」是件好事，「我覺得韓國和朝鮮（北韓）是一個民族，一起過得好的話就好，他們的會談對我剛剛講的是好事。朝鮮現在被全世界不太認證為國家，可是與美國的總統一起會談，對朝鮮（的情況）來說會比較好一點。那樣的話，韓國和朝鮮的交流也會變好。」

二十七歲的梨山女子大學研究生ＳＹ表示：「我不太了解會談的細節，但我認為這是改善國際情勢的好機會。」三十五歲的日語教師李佑安也說，「川金會」有助於實現世界和平，對南韓與國際社會來說都是好事。一名二十八歲的女職員也認為「川金會」是好事，「北韓和美國在國際事務上造成很多緊張關係，或許他們會談，然後能解決這些緊張衝突，讓世界更和平。」

不過，也有人並不看好。南韓第二大城釜山一名十七歲高中畢業生表示，他更傾向於認為「川金會」是壞事，因為弄不好的話，可能導致戰爭。二十三歲的釜山大學女學生則指出，由於川、金兩人經常說詞反覆，她認為「川金會」並非好事，兩人會談的成果可能不會兌現，而這對於夾在兩邊之間的南韓來說並不好。

另一名二十四歲的女大生說，比起依靠媒體和政治上的片面資訊，相信面對面對談會更有效率，有助於朝鮮半島發展。一名二十二歲的女大生則直言：「其實我沒有很在乎他們在幹嘛。」