美朝峰會／史上最長停戰協定 兩韓敵對65年將結束？

2018-06-12

〔編譯魏國金、茅毅／綜合報導〕美國總統川普表示，在他與北韓領導人金正恩舉行歷史性會面時，雙方將論及結束南北韓衝突的永久性協定；南韓不久前也宣布，已就韓戰結束的「初期」宣言與平壤、華府進行三方會談。這些跡象顯示，「川金會」可能為史上最長的停戰協定終被和平協定取代鋪路，若此目標達成，無異將是川金會最引人注目的成就之一。

金正恩與南韓總統文在寅在四月簽署的「板門店宣言」中，矢言致力結束停戰六十五年的韓戰。兩韓在技術上仍處於交戰狀態，但中國與美國是韓戰最主要的參戰國，正式終戰必須涉及這兩國。發生在一九五○至五三年的韓戰共造成三百萬韓國人喪生，包括一百二十餘萬軍人、一百六十萬平民，另有三萬七千名美軍戰死；據推估，戰死的中國「人民志願軍」達四十萬人。

北韓認為，將一九五三年簽署的停戰協定改為正式和平協定，將有助確保美方不會突襲推翻金氏政權，也可施壓美方撤離駐韓美軍。一旦結束敵對狀態，駐韓美軍、美國部署在南韓的戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）的必要性等問題就會開始浮現。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，兩韓政府均企圖統一整個朝鮮半島，是任何和平方案最大障礙之一；鑑於兩韓分裂現實持續，以現狀為基礎的和平協定顯然較為可能；再者，儘管板門店宣言承認統一是兩韓「恆久的熱望」，但宣言並未將統一以及落實朝鮮半島去核化做為和平的先決條件。

同時，平壤顯然接受美軍駐守朝鮮半島的立場，也提高川金會達成相關協議的可能性。在北韓仍握有核武之際，美國不可能放棄在南韓的美軍基地。凡此種種，使得和平協定看來與目前的停戰協議頗為雷同，即承認非軍事區為兩韓邊界，但正式結束四個原始參戰國的敵對狀態。

  • 南韓學生十一日在鄰近兩韓非軍事區的京畿道坡州市臨津閣和平公園，拉起巨型朝鮮半島地圖，高呼「我們將親手創造朝鮮半島和平」。（法新社）

    南韓學生十一日在鄰近兩韓非軍事區的京畿道坡州市臨津閣和平公園，拉起巨型朝鮮半島地圖，高呼「我們將親手創造朝鮮半島和平」。（法新社）

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