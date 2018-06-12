美朝峰會／史上最長停戰協定 兩韓敵對65年將結束？

2018-06-12

〔編譯魏國金、茅毅／綜合報導〕美國總統川普表示，在他與北韓領導人金正恩舉行歷史性會面時，雙方將論及結束南北韓衝突的永久性協定；南韓不久前也宣布，已就韓戰結束的「初期」宣言與平壤、華府進行三方會談。這些跡象顯示，「川金會」可能為史上最長的停戰協定終被和平協定取代鋪路，若此目標達成，無異將是川金會最引人注目的成就之一。

金正恩與南韓總統文在寅在四月簽署的「板門店宣言」中，矢言致力結束停戰六十五年的韓戰。兩韓在技術上仍處於交戰狀態，但中國與美國是韓戰最主要的參戰國，正式終戰必須涉及這兩國。發生在一九五○至五三年的韓戰共造成三百萬韓國人喪生，包括一百二十餘萬軍人、一百六十萬平民，另有三萬七千名美軍戰死；據推估，戰死的中國「人民志願軍」達四十萬人。

北韓認為，將一九五三年簽署的停戰協定改為正式和平協定，將有助確保美方不會突襲推翻金氏政權，也可施壓美方撤離駐韓美軍。一旦結束敵對狀態，駐韓美軍、美國部署在南韓的戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）的必要性等問題就會開始浮現。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，兩韓政府均企圖統一整個朝鮮半島，是任何和平方案最大障礙之一；鑑於兩韓分裂現實持續，以現狀為基礎的和平協定顯然較為可能；再者，儘管板門店宣言承認統一是兩韓「恆久的熱望」，但宣言並未將統一以及落實朝鮮半島去核化做為和平的先決條件。

同時，平壤顯然接受美軍駐守朝鮮半島的立場，也提高川金會達成相關協議的可能性。在北韓仍握有核武之際，美國不可能放棄在南韓的美軍基地。凡此種種，使得和平協定看來與目前的停戰協議頗為雷同，即承認非軍事區為兩韓邊界，但正式結束四個原始參戰國的敵對狀態。