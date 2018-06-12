美朝峰會／金擁抱宿敵 習憂地位動搖

2018-06-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩的「川金會」十二日登場，紐約時報引述分析家報導，不習慣當「局外人」的中國領導人愈來愈擔心，能否將北韓牢牢地留在環繞中國的軌道上。為了平衡中國的影響力，金正恩可能會試圖擁抱其宿敵美國，川普則可能與金正恩做某種條件交換，減少甚至消除北韓對中國的依賴。

東北亞地緣政治似乎正出現戰略調整，北韓顯然有意脫離中國掌控。已有跡象顯示，金正恩並不唯中國馬首是瞻，他二○一一年掌權後，不久便處決被視為中國影響北韓主要管道的姑丈張成澤；一七年，受北京庇護的同父異母兄長金正男在馬來西亞遭暗殺，幕後黑手均指向平壤。一直到今年三月，金正恩才終於首訪北京，拜會中國國家主席習近平。

分析家指出，北京似乎突然感到不安，擔心美國可能藉由川金會，擘畫兩韓統一，令中國擔憂美軍將逼近其邊境，北韓也將不再扮演自一九五三年韓戰停火以來，做為緩衝國的角色。華府智庫史汀生中心（Stimson Center）主任孫雲認為，中國或將發現，前美國總統尼克森七二年訪中與「川金會」有若干相似之處，「若中國當年能那麼做，北韓現在為何不能？」

中國人民大學學者成曉河認為，在川普強烈要求下，習近平被迫執行聯合國制裁措施，目前亟於透過援助改善北韓經濟，修復中朝關係。習、金兩人五月在大連再次會晤，專家臆測，習近平可能承諾提供金正恩可觀的金援或安全保證。中共黨媒「環球時報」則連續兩天提及金正恩向中國商借專機一事，強調此舉展現「中國未來絕不放棄在朝鮮半島發揮影響力的意志。」彭博也以「專機外交」（Jumbo Jet Diplomacy）為題，形容中國對川金會的影響力。

不過，西方專家普遍認為，北韓轉向效忠美國的可能性不大，尤其在反覆無常的川普任內。澳洲國防戰略專家懷特（Hugh White）指出，北韓沒理由相信美國願意且能夠保護它免於中國侵犯。與所有中等國家一樣，金正恩的目標在於不做美、中等強權的附庸。由於美朝兩國在民主、人權等價值上格格不入，美國部分國會議員與白宮國家安全顧問波頓等人均力主推翻金氏政權，顯示美方對金正恩的接受度有限。