美朝峰會／川金一旦握手 延伸美國印太戰略

2018-06-12

特派記者蘇永耀／特稿

「川金會」從不確定到即將登場，起伏過程完全吸引著國際目光，也成為點閱率最高的國際新聞。光從這次報名來新加坡採訪的各國媒體超過三千人的規模就可看出，川普與金正恩握手見面，不僅為朝鮮半島帶來和平曙光，對於東北亞的權力格局更是影響深遠；川、金兩人握手，也意味著美國的印太戰略將向北延展挺進。

為了「川金會」，美國堪稱精銳盡出，除由國務卿龐皮歐領軍，國家安全顧問波頓協助籌劃，從昨日曝光的與北韓工作會談也看出，美國還納入熟悉朝鮮半島的駐菲律賓大使金成，以及國防部亞太助理部長薛瑞福為主談代表。薛瑞福是負責台美軍售的關鍵人物之一，從這些國安官員也多參與台海的決策，正說明無論是「川金會」結果，還是朝鮮半島的變化，都會深刻地影響台海情勢。

事實上，把時間拉得更長些，一百一十多年前決定台灣割讓給日本的歷史命運，就是因為大清及日本這兩國對於誰是朝鮮的宗主國出現爭端，而以戰爭方式解決。同樣地，一九五○年代的韓戰爆發，為了圍堵共黨勢力，美國決定派遣第七艦隊協防台灣，也讓甫自中國敗逃至台灣的國民黨政權得以生存下來。

對於「川金會」的演變，台灣的國安部門目前評估認為，北韓核武問題是美國對外安全政策首要關切，朝鮮半島局勢一旦趨緩，美國將更有餘裕管理區域內包括南海及台海等其他安全議題。換言之，當北韓問題和緩，美國將更有能力處理因中國崛起所造成的區域緊張。而當美國不再需要中國配合施壓北韓時，中國的外交籌碼將隨之減少。

川金會改變東北亞權力格局

「川金會」深遠地改變了東北亞的權力格局，所引發的漣漪正逐漸往周邊區域擴散。反觀同時由中國主導的「上海合作組織」青島峰會，即便拋出三百億人民幣的專項貸款計畫，也幾乎沒有受到太多關注。