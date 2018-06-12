中國黨政軍來台趴趴走 近一年增逾2成

2018-06-12

蔡政府第一年較馬政府時期減半 第二年又增加為三萬二千多人次

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據移民署統計，去年五月至今年五月，中國黨政軍人士約有三萬二千餘人次來台，比前期增加五五三七人次，成長超過二成。國安人士昨分析，應與中國祭出對台卅一條有關，不過，我方已宣布嚴審中國官員與相關人士來台，並針對與「對台卅一條」有關者加以把關，也對違規違常者加以註記查處，以確保我國安防線。

應與「對台卅一條」有關 我方嚴審 確保國安防線

對於中國黨政軍人士來台「趴趴走」的情形，據了解，具有中國現任黨政軍身分者，皆以專業交流名義申請來台，根據統計，馬政府卸任前一年中國黨政軍有近五萬二千人次來台，而蔡政府上台第一年減為二萬六千餘人次，減少近半，但第二年反而成長二十．九二％，超過三萬二千人次來台。

國安人士解釋，中國人士來台約有二百七十萬人次，包括團客與自由行觀光客，也涵蓋專業交流團，雖每週約有七十個與黨政軍相關的交流團待審，但每團中僅約一、二人有此背景，多數仍屬正常交流，少部分卻挾帶統戰分化的政治企圖。

去年九月在台大田徑場舉行的中國選秀節目「中國新歌聲」，發生濺血事件，當時中國上海市台辦主任李文輝曾現身會場。而李過去約半個月來台一次，在台大濺血事件後，仍頻繁出入台灣，但今年初李再申請來台，我政府未放行，迄今李未再入境。

此外，在「對台卅一條」的部分，政府已嚴審與青創基地相關者或帶著孵化器文宣與人員進入大學校園者；而廣州、北京、上海等省市原訂本月在台舉辦青創大賽，其中「京台青年創新創業大賽」，往年皆由北京市台辦副主任于鳳英率隊來台，但在我方已駁回相關人員的申請案後，活動均已喊卡。

官員指出，中國近日在中國廈門舉辦「海峽論壇」，也來台舉辦分支論壇—「海峽百姓論壇」，雖然中方人員來台已遭駁回，但部分仍鑽漏洞以「自由行」名義來台者，也被我方註記查處，未來入境將嚴審。至於中方宣稱廿二日到廿九日在台舉辦的「兩岸宮廟續緣交流會」，政府也會嚴格把關。

他並解釋，在中國上月拔走我兩邦交國後，政府宣布嚴審，指的是「省市級黨政軍官員」，並不包括如杭州市、寧波市、南京市、廈門市等副省市級的黨政軍人士，屬於省市級官員每年不超過千人、一年約有百團來台。外傳我方嚴審後，觀光業生計受衝擊，這是混淆視聽的說法。