《司法話題》強制採樣擴大 冷案露曙光

2018-06-11

〔記者姚岳宏／台北報導〕「去氧核醣核酸採樣條例」修正案2012年1月4日公布實施，擴大建立刑事犯罪人的DNA檔案資料庫，目前建檔總數已達13萬餘筆，刑事局生物科除比對現今發生的刑案，同時也利用每年約萬餘筆新增資料，「反向比對」並順利偵破不少塵封多年的冷案，還給被害人公道，預期未來會有更多冷案露出破案曙光。

DNA採樣條例修正後，除原本的性犯罪或重大暴力犯罪案件被告及嫌疑人，應強制採樣外，另增加縱火、恐嚇取財、搶奪強盜、加重竊盜、槍砲、毒品等，也要強制採樣，不少原本藏在暗處的嫌疑人，因此浮上檯面。

上月刑事局破獲一起21年前的強盜性侵案，逮捕四海幫中常委吳日正，就是因他涉糾眾潑漆、恐嚇遭檢肅到案，警方採他的DNA建檔比對，查出他竟是1997年在北市強押女子性侵劫財的惡徒。

其他包括惡狼黃家勇，18年前入侵民宅，對女被害人劫財劫色，僅留下沾精液衛生紙，去年這名惡狼再涉竊盜案，警方採DNA送比對而落網。

指紋技術進步 也成破案利器

更早還有惡狼蔡榮樹，28年前闖進北市的國小，冒充老師性侵落單女童，摀住口鼻將她悶死，之後逍遙法外多年，直到7年前在高雄另涉性侵案，檢警比對存檔DNA，才在追訴期滿前逮人。

除DNA外，指紋比對技術的精進，也讓不少冷案重現光明，刑事局指紋科自2011年著手增建「未破案現場指紋資料庫」，將追訴期快滿的未破案指紋影像，保存在資料庫暫存區，隨時比對清查，追出近20年前的北市景美電腦商行強盜殺人案、松山強盜性侵孕婦等重大未破刑案。