《司法話題》無罪刪DNA有漏洞 警盼延長保存年限

2018-06-11

〔記者姚岳宏／台北報導〕依現行法令，涉及重大刑案的嫌疑人，須採集其DNA檢體比對，但最後不起訴或判無罪，DNA資料2年內須刪除；如在未刪除的這段期間，又因比對其他刑案DNA時，發現原須刪除資料的當事人涉案，因這筆資料「原本不該存在」，無法作為證據，若無其他證據，恐讓犯嫌逍遙法外；警方坦言，幾乎每個月都有類似狀況發生。

尚未刪除前另涉案 DNA難成證

「去氧核醣核酸（DNA）採樣條例」第12條第2項規定，警方應在嫌疑人無罪確定後刪除其DNA紀錄；如建置逾2年、判決確定與否仍不明者，刑事局須主動查核，因此每隔半年，刑事局生物科會根據法務部及司法院的不起訴或無罪紀錄，找出嫌疑人資料刪除。

另依規定，涉嫌殺人、恐嚇取財等重罪需採集DNA，不過院檢偵審時可能改依傷害或妨害自由等輕罪論罪，因輕罪不需採DNA，因此不會出現在刪除的搜尋範圍；這也造成警方紀錄的落差，一旦日後又比對出當事人另涉他案，不知該高興查出，還是該煩惱有無證據力。

部份人士認為，比對結果有無證據力應由檢察官及法官來認定。但根據「去氧核醣核酸樣本與紀錄監督管理辦法」，刑事局是DNA資料庫之建立者及使用者，對資料負有保密義務。

受限法令規定 辦案人員受挫

過去就有警方提供需刪除的DNA資料作為證據，但法院攻防時，嫌疑人律師訴求，相關資料「不應該出現」，質疑警方違法、程序有瑕疵，要求不能當證據，揚言告上監察院。DNA證據當前，實務上竟因為刪除規定的不完備，常讓警方陷入天人交戰。

其實，鑑識人員也不會眼睜睜讓涉重罪的犯嫌逍遙法外，有時會暗示偵辦單位案子有眉目，設法找其他證據；但這也讓承辦刑警很受挫，因為「明明就比出來了」，卻不能當作證據，主張要修法。

基層︰推動修法 無礙保障人權

採樣條例當初立法時，是回應人權團體要求，才有「無罪或不起訴需刪除」的規定。法界人士認為，基於人權，刪除無可厚非，但應強化變通；鑑識人員建議修法，就算不能永久保存，也應把時間拉長，如在法律條文中直接載明建檔至少要5年或10年再刪除；或者，由無罪之人主動申請刪除，這樣「明知有罪、卻不能抓」的亂象才會消失。