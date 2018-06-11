怨擾檢／管太多 員工坐姿不正 雇主要負責?

2018-06-11

〔記者羅倩宜／台北報導〕近來不少國內外企業都接到勞檢單位的新「指示」，一是員工在三百人以上，不管是否樓下就有診所，都必須有醫護人員常駐；二是勞檢人員上門，都會拿出一紙「人因性危害預防計畫」，要求事業單位注意勞方在辦公桌前的坐姿正不正確、盯電腦螢幕有沒有保持適當距離等，讓雇主傻眼，「勞動政策的優先順序竟是坐姿不良？」

不願具名的歐洲科技大廠在台分公司負責人說，偏遠地區製造業如六輕麥寮設置企業專屬醫護室，非常合理；但台北市的醫療資源密度高，例如該公司樓下就有綜合診所，似乎沒有設置專屬醫護人員的必要。

這位主管表示，外商的勞動條件通常優於勞基法很多，包括年假、最低薪資、加班費等，但遇到勞檢、常會很無言。以職安法規定三百人以上企業須僱用護理人員常駐為例，他質疑，坐在辦公室的內勤人員可享受這項資源，但在外奔波的業務人員卻無法，其公平合理性是什麼？且北市醫療機構多、可及性高，沒有必要浪費資源，這種無差別式的要求，根本是虛的。

另一傳產企業主說，勞檢員近期上門檢查，拿出一紙「人因性危害預防計畫」，要求資方注意勞方的健康，例如坐姿正不正確、盯電腦螢幕有沒有保持適當距離、桌椅的參考高度等；「立意是很好，我們也會配合宣導，但這不是從小就該培養的好習慣嗎？勞檢員會不會管得太細？」