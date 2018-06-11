怨擾檢／光電製造業 等老公忘刷卡 勞檢不信照罰

2018-06-11

〔記者羅倩宜／台北報導〕南部某光電廠人資主管說，該廠曾被勞檢員查到幾例超過工時卻沒有加班費，分別被罰二到五萬元，經查後才發現，都是員工下班忘了先刷卡，不是等同公司別部門的老公一起下班、就是先跑去健身房運動，後來才補刷卡；員工親自向勞檢員解釋，反遭質疑「是不是被資方指使？」照罰不誤。

這位人資主管無奈地說，勞檢員查看打卡記錄，只要一千人中兩、三例超過正常工時，就「鐵口直斷」是加班沒給加班費；不管如何提出合理解釋，勞檢員就是不信。

員工解釋 竟遭疑「被指使」

他舉例，其中一例是員工下班後先到三樓健身房運動，運動梳洗完經過一樓大門的刷卡機時，才想到忘了先刷下班卡；另一例是太太在行政部門，六點準時下班，在辦公桌前做自己的事，要等研發部門還在加班的老公一起回家，她也忘了先刷卡；還有一例是住宿同仁，下班直接回宿舍，等晚上洗完澡才想起來。

這名人事主管表示，這類案例員工自己也不好意思說是加班，當然不會有加班費，但勞檢一看到工時超過卻沒發加班費，就會認為有瑕疵；「我們請員工自己跟勞檢解釋，有時員工也記不起來當天在做什麼」，好不容易想起來，勞檢就是不採信，還質疑「你是不是被資方指使？」

主管抱怨，「我們如果要造假，早就要求勞工時間到了就自動刷退；就是因為不願強迫員工，才會有這些零星案例發生。勞檢不應把資方預設為壞人。」