怨擾檢／國營事業 先洗澡再下班 竟被視為加班

2018-06-11

〔記者黃佩君／台北報導〕應付勞檢好勞累，被視為「鐵飯碗」、應考擠破頭的國營事業也常被「擾」檢。一名國營事業管理師說，廠房高熱多灰，員工多喜歡下班後先洗個澡再回家，但因勞檢重點清查，竟有單位不准下班後盥洗，以免被勞檢算成加班！也有人資單位說，因勞檢重點抽查每四小時就需休息，只好要求員工吃便當前得先打卡，以免被罰。

一名國營事業管理師說，生產線員工多在下班後先洗個澡再離開，但因有人被勞檢發現延遲下班未給加班費，證據是被監視器拍到，為了避免再受罰，只好被迫不准員工下班後盥洗，並鼓勵儘早離開。

另一名員工也說，有站點地處偏遠，值夜班的員工下班時是清晨，會希望待到天亮一點才離開，比較安全；但打卡後若還在站上，因單位怕被勞檢誤解為超時加班，只好強迫「勸離」。

有國營事業人資單位透露，勞基法規定連續工作四小時要有半小時休息，若未明確記錄，可能被認為沒給予足夠休息，只好硬性要求須做詳盡記錄，以便舉證。

該單位員工說，現在中午要吃便當，「得先往打卡鐘方向走」，往往要繞廠區一大圈；因勞檢單位往往不信任手寫記錄，若吃飯前沒先打卡，會被誤認為中午休息不足，「光繞回打卡就要十五分鐘了，反而壓縮休息時間！」

國營事業人資主管坦言，雖有單位抱怨記錄繁瑣、也增加工作時間，但因擔心「擾」檢，只能照做。