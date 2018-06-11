2018-06-11

記者鄒景雯／特稿

五月二十四日，蔡英文總統面對中國一系列去主權化的攻擊行動，發表了一段名言，她說：「中國的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓。」這話在事後引起了若干反響，最直接的就是立法院，外交及國防委員會特地找了外交部、陸委會、國安局、僑委會，去報告「面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」，光看這名稱，就相當針對性。

在國會殿堂，有關「不再退讓」，各部會各言爾志，其中比較具體的，當屬陸委會：將就中國各級政府人士、相關人員的來台申請，提高審查強度。後來，對岸國台辦與國內的應和者，分別以各種理由對蔡政府叫罵了一番，應當是相當「有感」。那麼類似的反制措施還有沒有？是北京判斷台北決心的重要指標，而這也將是中國是否收斂其全面性壓迫的參考依據。

當國家受到欺侮時，台灣必須要採取必要手段維護國格，這是當前國民的主流意見，最新一份坊間民調證實了這個民意趨勢；有超過六十三％民眾支持政府必須採取反制措施，這個數據充分說明「物極必反」的道理，中國持續以軍事恫嚇、外交封鎖的手段對台，已經刺激了此間反中情緒的高張。在如此的決策背景下，不論從生存的戰略上或是執政的現實上，蔡政府都必須要有接續行動。

問題是，以台灣與中國形式外觀的懸殊，什麼才是適切且有效的回擊，較能讓對岸感受再掘就要敲到硬石的反作用力，而又發作無門？或許，可以從馬英九政府中國政策之所以失敗中尋找智慧。

檢視之前八年的路線，可以用一句話定調，這是一個以台商為核心、民主自由人權從缺的兩岸關係，因為如此，當時兩岸交流所產生的利益是局部的，不僅台商以外的國人要吸收兩岸交易的成本，也無益於廣大的中國人民。

原因很簡單，前中共總書記趙紫陽當年早就講過，中國經濟發達了，如果沒有民主，必然導致腐敗。今天，中國到處在「反貪打虎」，依舊掃不勝掃，關鍵出在制度使然，而非道德。所以說中國人民的希望在民主，共產黨最懼怕的是民主，眉角在此。

在這樣的基礎上，政府很多空間可以施為，不必嗆聲，做就是了，做才是要害。例如，國內若有宗教團體希望邀請西藏精神領袖達賴喇嘛訪台，政府當然要快速批准，不僅沒有時機問題，事實上時機好得很。又如，國民黨已經放棄了反共的初衷，不妨給予中國維權人士更友善的政策，讓他們有機會來扮演反共的防腐劑。再如，凡有關中國民主的議題，台灣可以理直氣壯踩穩支援的立場，建立在國際間的民主堡壘地位。

在民主的高地上，中國是自我孤立者，相信政府內部的有識者會有更多創意與膽識，為「不再忍讓」開拓出更充實的內容，發揮以小搏大的實力。