國發院土地蓋豪宅 黨產會力擋

2018-06-10

〔記者陳鈺馥、徐義平／台北報導〕國民黨在二○○五年將國發院土地售予元利建設，台北地檢署現正偵辦前國民黨主席馬英九是否涉及賤賣圖利。據了解，元利建設規劃在基地興建一棟卅八樓豪宅建案，今年五月下旬，台北市政府特地召開許可審議委員會，黨產會代表出席嚴正表示，該案土地若被認定為不當黨產，涉及原地返還問題，北市府應暫緩相關開發許可。

元利建設 規劃興建38樓住宅

元利建設對此強調，當時距國發院不遠處，台銀公開標售土地的成交價與元利買進價格相當；黨產會任意要求都審委員暫緩審議其實於法無據，恐有越俎代庖或政治力干預之嫌。

黨產會調查，國民黨在一九五三年成立革命實踐研究院以來，陸續購置周邊土地擴充院區，更違法將土地使用分區改為「機關用地」免徵稅負，原地主葉中川之子葉頌仁更控訴，父親當年遭不明人士持槍押去蓋章，強迫賣地給國民黨。

涉不當黨產 建議北市府暫緩

二○○五年八月，國民黨將一萬七九二五坪土地，以四十二．五億元賣給元利，但契約中又約定國民黨負擔一半土增稅四．二億元，「元利建設實際只出卅八．三億元就買下」！

據悉，元利建設已向北市府都發局提出審議案進行開發，規劃推出基地面積二千多坪、卅八樓高「集合住宅興建工程」建案。

黨產會發言人施錦芳指出，台北市「都市設計及工地使用許可審議委員會」已開過會，基地範圍更涵蓋葉家土地，未來若認定為不當黨產，便面臨原地返還問題，若真蓋起來，原土地就不能歸還，黨產會當天已建議先暫緩。

施錦芳也質疑，國發院在變更時，有國民黨名下「行政區用地」與少量公有地，共同變更「學校用地」供永建國小遷校之用，另一部分則改成住宅區、保護區用地，現在元利建設的基地取得保護區，但還有一半沒取得，這樣能開發嗎？

施錦芳表示，此開發案目前北市府未做出結論，黨產會的意見，都發局回覆下一次開審議會再討論，至於黨產會針對元利建設取得國民黨國發院前中興山莊土地案，現正持續調查中。