全球最快// 美超級電腦 再超車中國

2018-06-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國能源部「橡樹嶺國家實驗室（ORNL）」八日表示，其斥資兩億美元（約六十億台幣），請美國國際商業機器公司（IBM）打造的新型超級電腦「顛峰（Summit）」，每秒可進行高達廿萬兆個運算作業，即每秒運算二○○千兆次的浮點運算（200 petaflops），比原先的世界紀錄保持者─中國國家超級計算無錫中心超級電腦「神威．太湖之光」的每秒九十三千兆次快了一倍以上，約一般筆記型電腦的一百萬倍，為美國奪回暌違五年的全球最快超級電腦榮銜。

顛峰比神威 速度快1倍

紐約時報報導，顛峰占地達兩座網球場，由數排黑色、大小相當於冰箱的裝置組成，重達三四○公噸，由九二一六個IBM中央處理器和二．七六四八萬個輝達公司（Nvidia）繪圖處理器驅動，每分鐘需四千加侖（約一．五萬公升）的水冷卻，所耗電力可照亮八一○○個美國家庭。

顛峰每秒做二○○千兆次數學計算是怎樣的概念？即一個人每秒運算一次，必須六十三億年才等於顛峰一秒的功力；抑或在一座容納十萬人的體育場，人手一台新型筆電，也需廿座同樣的體育場，才相當於它一秒的功力。

造價60億 兩座網球場大

超級電腦乃衡量一國科技實力的指標之一，根據每半年發布一次全球超級電腦排名的「Top500」組織，在二○一七年十一月時的榜單上，還由神威．太湖之光居首，中國的「天河二號」以每秒卅三．九千兆次居次，但在本月稍晚該組織正式發布最新排行榜後，顛峰可望獨佔鰲頭。

美國「連線（Wired）」雜誌報導，雲端運算及大數據中心正夯，超級電腦的魅力已失色不少，惟許多棘手的電腦問題仍少不了它，還能促進人工智慧（AI）和巨量資料處理能力這類運算研究新領域的技術發展，顛峰並可能為美國從天體物理學、材料科學到醫學等研究帶來重大突破，相關技術亦有助於美國因應在科學、產業與國家安全上的挑戰，尤其中國耗資數十億美元研發AI及量子運算，令美國國會議員擔憂，愈來愈重視美、中兩國間的科技競賽。