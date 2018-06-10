住宅單層隔6間 申報列管

2018-06-10

視為公眾建物 須用不燃材料隔間

〔記者徐義平／台北報導〕鑒於雙北市租屋火災事件頻傳，內政部四月底修法通過，一般住宅單層隔間超過六間或設置超過十張床位，將變更原本建物使用類組，直接認定為「供公眾使用的建築物」，變更後防火等各項性能必須提升到公眾建物標準，包括隔間建材應使用不燃材料、面積三百平方公尺（約九十．七五坪）以上每兩年定期申報、未達三百平方公尺則四年申報一次；若未遵照相關法規，可依「建築法」開罰六萬至三十萬元，嚴重時可以直接拆除。

對此房產業者表示，這類型的租屋物件多數集中在都會區，尤其是雙北市的老公寓，而且多數是違法隔間；例如日前曾躍上媒體的月租五千元「陽台雅房」，若室內隔間超過六間，可能因為沒有足夠逃生動線與空間，或者陽台通道已明顯受阻，一旦遭到檢舉會立即列管。

內政部修法 違者開罰或拆除

另外，單一樓層超過十張床位的租屋物件，多數位於熱鬧商圈，像是台北車站周邊一坪大的蟻居空間，也是這項法規的列管對象。

內政部營建署長吳欣修表示，這項規定其實是租屋物件的「防小專案」，如果單一樓層原本只有隔三間房間，但是為了出租而隔成六間，勢必會犧牲公共空間，甚至進一步壓縮逃生動線；因此為了避免憾事再次發生，已於四月底修改相關法規，讓地方政府能夠依法針對這類租屋物件嚴格查核。

床位超過10張 蟻居屋也納管

不過吳欣修坦言，這類租屋物件若是藏在老舊公寓或是一般住宅大樓，外觀上其實難以分辨，多半還是要藉由民眾檢舉才能有效掌握；因此才會透過修法方式，將這類深藏在一般住宅的出租物件，從H-2類組（非供公眾使用的建築物），變更為H-1類組（供特定人短期住宿的場所），直接認定為供公眾使用的建築物。

內政部政務次長花敬群則指出，這次修改相關規定，的確是鑒於近期出租套房、雅房火災事件較多，為了讓地方政府容易查核，因此修訂相關法規，希望透過嚴格查核以減少類似事件發生，也希望藉此改善民間的租屋環境。