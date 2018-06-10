11年發憤苦讀 九天團長直攻博士

2018-06-10

陣頭非表演藝術？許振榮氣不過

〔記者歐素美／台中報導〕九天民俗技藝團團長許振榮昨從朝陽科技大學企管系台灣產業策略發展博士班畢業，預計七月通過口試即可取得博士學位。他表示，許多專家學者不認同陣頭是表演藝術，十二年前他到文建會飽受「羞辱」，在恩師林茂賢的鼓勵下，發憤圖強「讀冊」，花十一年陸續取得大學、碩士等學位，最大心願就是改變專家學者的刻板觀念，讓與九天一樣有潛力的表演團體及年輕人有機會出頭。

現年五十三歲的許振榮在廿四年前成立九天民俗技藝團。早期專門收容中輟孩子，訓練他們打鼓發洩精力，並習得一技之長，後來逐漸朝表演藝術發展，讓陣頭登上表演藝術的殿堂，故事獲改編為電影《陣頭》。目前九天常受邀到國內外演出，已成為知名表演團體。

但十二年前為甄選國家傑出團隊到文建會複審，許振榮接受專家學者「審查」。他說，資料一翻開，全團就他是高中畢業，其他只有國中學歷，專家學者因此從頭到尾都不正眼看他，且問話尖銳、口氣不佳，認為陣頭就是角頭，無法接受陣頭是表演藝術。許振榮覺得飽受「羞辱」，氣到差點翻桌。他立志在學術領域發憤圖強，和專家學者平起平坐，抒發自己的理想，台中教育大學副教授林茂賢也鼓勵他「讀冊才能改變現況」。

當年覺得受辱 立志「讀冊」圖強

許振榮不僅要求團中的一級幹部都要唸到碩士，自己並一路從明道大學學分班、嶺東科大二技班、嶺東科大EMBA，唸到朝陽企管系台灣產業策略發展博士班。

工作及課業兩頭忙，假日無法休息，許振榮一度想要放棄，但當時兒子剛好考上北藝大，自己須以身作則，只好硬撐。目前該團副團長李光正、陳世旻及擔任創意總監的兒子都已取得碩士學位，李光正今年也將繼續朝博士班邁進。許振榮則已從博士班畢業，並名列行政院公共工程委員會專家資料庫，可望隨時為有潛力的青年助一臂之力。