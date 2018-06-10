技職教育重實作 學生受業界青睞

2018-06-10

〔記者簡惠茹／台北報導〕教育部近年不斷投入經費升級技職教育、培育技職人才，科技大學校長們指出，可以看到社會觀念開始轉變，技職體系人才受到業界喜愛，重視實作的課程更符合產業需求。

技職課程設計 更符產業需求

教育部從二○一三年起推動四年技職再造二期計畫，補助高職、技專院校八十億元，主打就業導向課程專班，希望高職生畢業即就業。今年初又宣布推動「優化技職校院實作環境計畫」，投入前瞻基礎建設八十億元，升級技職教育硬體設施和培育人才。

「社會觀念已在轉變，技職領域越來越被家長、學生重視。」台灣科技大學校長廖慶榮說，這幾年觀念確實有改變，過去第一志願一定是台大，但現在家長和學生會考慮就業問題，認同技職院校跟業界比較直接相關，因此選擇技職體系比例變高。

廖慶榮指出，科技大學課程注重實作，無論是實驗課程或校外實習課程，都比一般大學比例高，學生畢業後就業可立刻上手，縮短在職訓練的時間，讓業界傾向雇用科大學生。

台北海洋科技大學校長唐彥博表示，從國際競賽成果和就業率來看，技職體系有前途的觀念，慢慢在發酵，技職學校也都努力創造特色，為國家培育更多符合產業需求的人才。

但唐彥博擔心技職大學和一般大學的預算還有落差，以教育部經費分配來說，這幾年還是看到高教重於技職的現象，但實際狀況是技職學生數比高教多，希望教育部可以拉平經費的差別。