美參院開砲 要求恢復制裁中興

2018-06-09

跨黨派議員提案 力擋放生中興

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府七日和中國中興通訊（ZTE）達成協議，解除對中興七年禁售令；但幾小時後，美國會跨黨派參議員提出「國防授權法（NDAA）」修正案，要求恢復對中興制裁、禁止華府採購或租賃中興和華為設備及服務、禁止華府以撥款或貸款補貼兩公司。顯然美國會對抗中國科技業的作戰遠未結束。

美商務部週四宣布和中興通訊達成和解，中興將支付十四億美元（約四二○億台幣），包括十億美元罰款、四億美元保證金，若再犯將沒收保證金；中興並聘用美國選定法遵小組十年，以即時監控和確保執法，若再違協議，將面臨美國零組件十年禁購令；並撤換公司董事會和管理層。

中興通訊因違反對北韓和伊朗禁運令的和解協議，遭美國祭出七年禁售令，因中興廿五％至卅％的零組件由美企供應，導致中興營運陷入停擺。華府解除對中興制裁後，中媒分析，中國五Ｇ發展有望迅速恢復。

擬附帶國防授權法 於下週表決

不過美國會議員提案力擋放生中興，川普親密戰友共和黨參議員柯頓聯手參院民主黨領袖舒默、民主黨參議員范荷倫，提出恢復中興制裁的修正案，已獲得兩黨議員支持，並希望能附帶在NDAA於下週表決。參院多數黨領袖麥康奈尚未表態，是否以NDAA修正案表決，或以其他方式放入NDAA法案。

魯比歐批中興新協議 很差交易

共同提案的參議員魯比歐抨擊，中興通訊新協議是「很差交易」，無法保護企業和國安不受間諜活動侵害，這很危險，「現在國會需要採取行動，保護美國安全不受中國染指。我以百分之百信心保證，比起阿根廷或歐洲鋼鐵，中興是遠遠更大的國安威脅」。

美國會二○一二年報告認定，華為和中興的手機和網路設備，可能開後門協助北京從事間諜監視或破壞行動，威脅國安。華府智庫美國企研所學者史劍道（Derek Scissors）表示：「如果美國的目標是不讓中企進入電信網絡和取得個人數據，和中興的協議就不合理；如果我們不信任中國電信公司，為什麼要幫助他們增強實力？」