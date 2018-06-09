李紀珠加薪 成股東會話題

2018-06-09

〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金控昨舉行股東會，副董事長李紀珠的薪酬及去留引發論戰。李紀珠會後脫稿演出，當場宣讀一份公司本來要發表的聲明，澄清她兩度請辭不是因為薪水喬不攏，且當時董事會決議要董事長吳東進改善不友善的工作環境，她予以尊重，因此決定留任。

李紀珠自前年加入新光金後，就與董事長吳東進長女、大公主吳欣盈傳不和，「雙姝怨」話題不斷。新光金四月二十四日宣布與元富證換股合併，結果李紀珠當天又請辭副董，已是今年二度請辭，後來傳出李紀珠的大幅加薪案遭兩位獨董反對。昨日新光金股東會通過合併元富證案，但小股東的焦點仍在李紀珠的薪酬跟去留問題。

有小股東質疑，董事會為何連續兩個月將副董薪資案納入討論，李紀珠原本月薪九十萬元，免兼總經理後加薪到一八○萬元，這是「請神容易送神難」；上市公司股東代表也質疑，為什麼李紀珠的職位變少了，卻要加薪？副董薪資高過董事長合理嗎？

吳東進︰她有貢獻 物超所值

吳東進則緩頰說，今年不僅對副董加薪，也會對員工加薪，李紀珠物超所值，對公司有貢獻，她的薪資經薪酬委員會通過，也考量外界水準。他並說：「我也期待薪酬委員會對董事長比副董薪水低這部分可以調一下，但我也不急啦！」

李︰請辭非因薪水喬不攏

李紀珠則表示，她的月薪沒有一八○萬，並在會後宣讀一份因獨董反對而沒有發表的聲明，強調日前請辭不是因為薪酬，而是跟工作環境有關。至於是否確定留任？她說，尊重董事會決議，董事會也請董事長改善她的工作環境，她才暫時撤回辭呈。

李紀珠也表示，先前傳出她曾邀請兩位獨董討論薪酬遭拒，與事實不符。不過，也有內部人士指出，李是在打迷糊仗，打電話邀請的並非李本人，而是她辦公室的人。