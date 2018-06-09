全聯砸7.9億 吃下白木屋

2018-06-09

拓展烘焙市場 將自創品牌

〔記者陳永吉、王憶紅／台北報導〕五月底停業的「白木屋」確定以七．九二億元出售，由全聯接手；全聯表示，未來將不使用白木屋品牌，會有自己的烘焙品牌。因此，超過二十年的白木屋品牌，確定要消失了。

逾廿年白木屋品牌將消失

白木屋母公司景岳生技發言人王美玲表示，白木屋停業後，約有十組國內外人馬對購買白木屋股權有興趣，景岳除考量售價外，也希望出售對象是烘焙相關業者，經過多方評估後，昨與全聯簽下白木屋股權讓售合約。

全聯昨也發表聲明，因與阪急BAKERY合作開發阪急麵包，為進一步拓展市場，因此購入白木屋的廠房設備供阪急BAKERY使用。全聯表示，一直秉持不開工廠的想法，此採購案不會影響與原有烘焙廠商的合作。

全聯指出，目前全聯在全台有九一六家門市，僅二十家提供現烤烘焙，買下白木屋廠房設備後，希望可以擴大現烤烘焙家數，由於白木屋的廠房設備位於桃園，考量生產、配送的便利性，未來現烤麵包區會以北部地區優先拓點。

王美玲指出，出售白木屋金額為七．九二億元，但因白木屋歷年虧損，景岳已陸續打銷，此次處分利益為九九○四萬元。根據景岳首季財報，目前白木屋淨值約七．一億元、每股淨值約八．二六元，主要資產價值為廠房、設備。

至於白木屋的員工，全聯指出，多數員工在五月底前已資遣，若烘焙專業人才等想要留任，希望經正常管道任用。