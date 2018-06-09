寶佳下一目標 傳瞄準永豐金

2018-06-09

〔記者盧冠誠、陳梅英／台北報導〕這次台新金控董事改選，寶佳集團空手而歸。據了解，寶佳仍將繼續持有逾九％的台新金股權，採取「進可攻、退可守」策略；另外，傳出永豐金控可能成為寶佳下一個尋求進入董事會的目標。對此，記者昨試圖聯繫寶佳發言人，但未取得回應。

對台新金策略 進可攻退可守

金管會主委顧立雄表示，寶佳沒有拿到台新金一席董事，就是回歸單純的財務性投資；至於寶佳日後要處分或加碼持股，這是寶佳的事，但寶佳若對任何一家金融機構持股超過十％，就要接受大股東適格性審查，其餘金管會不宜評論。

據了解，對於台新金，寶佳採「進可攻、退可守」策略，「進」是待三年後董事改選伺機再戰，「退」則是當個大股東，賺取股利。而且，據悉寶佳持股永豐金也超過九％，同樣深具爭取兩年後董事改選的實力；市場傳出，由於永豐金近年屢屢爆出公司治理缺失，大股東何家的適格性常被質疑，因此若能讓新股東入主，更具合理性，這點對寶佳也頗為有利。

至於寶佳在「非金控」投資部分，最受外界矚目就是公股行庫台企銀，截至去年底持股一．二七％、為第七大股東，但已經在今年第一季全數出清；市場解讀，此舉透露寶佳未來將聚焦在台新金、永豐金兩家民營金控上。

對於外傳寶佳下一個對象鎖定永豐金，金管會官員指出，現行「金金分離」規定同一企業負責人本人不得同時在其他金融機構兼職，新法規範主體則由自然人擴大至法人及其關係人，被視為「寶佳條款」，預計明年七月上路，寶佳不論要插旗哪一家金融機構，都要符合相關規定。