台新金董事改選 公司派完封寶佳

2018-06-09

雙方都重押獨董成決勝負關鍵 台新金7席全拿

〔記者盧冠誠、吳佳蓉／台北報導〕台新金控昨召開股東會並改選七席董事（四名一般董事、三名獨立董事），結果公司派大獲全勝，拿下七席董事，寶佳集團（市場派）提名的三名董事全數落選。台新金董事長吳東亮表示，感謝股東支持，會更加努力；寶佳代表則說，坦然接受結果。

寶佳提名三人全落選

四處插旗金融機構的寶佳集團，估計至少投入一五○億元取得台新金逾九％持股，引起高度關注。

這次台新金董事改選，寶佳提名三名候選人，包括寶佳集團副董事長林家宏、前萬泰銀行財務長吳素秋及前萬泰銀行資深副總經理林景聰，其中林景聰為獨董人選。

不過，昨日台新金董事改選，公司派拿下全部席次，當選的四名一般董事皆為現任董事，分別為吳東亮、郭瑞嵩、吳澄清、王自展；至於三名獨董，除了現任的林義夫，另兩位為首度進入董事會的專業會計師張敏玉，以及前花旗（台灣）銀行董事長管國霖。

對於董事改選勝選關鍵，台新金總經理林維俊表示，「他們（寶佳）重押獨董，我們也重押獨董」，寶佳總票數不到十二％，如果台新金每席董事都平均配票，而寶佳重押的話，就會當選一席，「但我們沒有平均配票」。

林維俊指出，台新金今年股東會投票率超過九十四％，為金控成立以來新高，以往最高才九十％而已；而且，有投票的外資中，台新金獲得九十％支持。

「今天可以好好睡一覺！」林維俊說，這一次不管是國內還是外資，幾乎所有能出席的股東都出席了，台新金對股東的支持銘感於心，將會繼續努力。

彰銀股東會一小時結束

另外，彰化銀行昨也召開股東會，由於未改選董事，又碰上金融股超級股東會日，出席股東不多，台新金雖派代表出席，但並未發言，場面難得「祥和平靜」，僅花一小時就結束，為近廿年來最快。

對於台新金大股東兼董事吳澄清近一年增加彰銀持股，躍升第三大民股，是否涉及「金金分離」問題？彰銀董事長張明道表示，彰銀前十大股東變化不大，龍巖集團持股比重也未增加；目前「金金分離」原則仍在預告期，在金管會拍板最終版本前，不便評論個別股東情形。